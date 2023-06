Discrepancias sobre cómo reivindicar el Orgullo en Alcañiz: izquierda y derecha izan sus banderas LGTBIQ+

La celebración del Día del Orgullo en Alcañiz ha enfrentado a la oposición de izquierdas PSOE e IU-Ganar con el equipo de gobierno (PP-Vox-PAR). La corporación municipal conmemoró la fecha, el pasado miércoles 28 de junio, en la plaza de España. Se instaló la bandera LGTBIQ+ en la fachada de la Casa Consistorial y se leyó el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, que reafirma el compromiso de los gobiernos locales de todo el país de garantizar la igualdad efectiva de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. A diferencia de cuando gobernaba el PSOE e IU, no se izó la bandera conmemorativa en el mástil de la plaza Joaquín Costa, donde ondea la bandera de España junto al monumento a la Constitución. Para estos partidos de la oposición, el gesto supuso «un intento de reversión de derechos de la comunidad LGTBIQ+, que habían avanzado con los sucesivos gobiernos progresistas».

Cabe recordar que el anterior equipo de gobierno cambiaba la bandera de España por otras de carácter conmemorativo en fechas señaladas como el Día de la Mujer. Sin embargo, la actual corporación (PP-Vox-PAR) defiende que la bandera nacional que preside el monumento a la Constitución -inaugurado en marzo de 2018, cuando gobernaba el PP, para conmemorar los 40 años del estatuto- es un elemento constitucional que no debe de modificarse. Al igual que con el anterior alcalde popular, Juan Carlos Gracia Suso, la plaza de España y la propia fachada del consistorio serán esta legislatura el espacio que «hará de altavoz y escenario para todo tipo de conmemoraciones, celebraciones, homenajes y recuerdos en los principales días señalados en el calendario».

En una nota de prensa conjunta, PSOE e IU han mostrado «su preocupación y rechazo» por lo sucedido. Ambos partidos hicieron el Día del Orgullo un «izado simbólico de la bandera LGTBIQ+» junto al mástil de la plaza Joaquín Costa a las 19.30, media hora antes del acto programado por el Ayuntamiento. Después asistieron a la lectura del manifiesto en la plaza de España, donde se encontraban los concejales del PP. Los ediles de Vox, PAR y Teruel Existe no estuvieron en la conmemoración oficial, según destacaron IU y PSOE.

Acto organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz para conmemorar el Día del Orgullo, al que acudieron los concejales del PP, PSOE e IU-Ganar./ Ayuntamiento de Alcañiz

«Ante el rechazo del PP y socios a realizar el izado en el mástil del monumento a la Constitución, y su sustitución por una de un tamaño mucho menor y en el espacio de la Lonja, ambas organizaciones progresistas quisimos manifestar que el espacio indicado para visibilizar los derechos de este colectivo, con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, es el monumento a la Constitución, ya que es esta Constitución la que garantiza la libertad de expresión y la igualdad de todas las personas. Y por tanto este espacio es el que debe dar cobijo a las acciones en favor de la igualdad, en este caso del colectivo LGTBIQ+, así como otras luchas por la igualdad y la libertad», han explicado PSOE e IU en el comunicado.

Asimismo, han expresado que «son conscientes de que la derecha quiere patrimonializar la Constitución en sentido restrictivo e identitario de los valores tradicionales y reaccionarios, intentado apropiarse de símbolos como la Constitución, cuando esta nació de la lucha por la democracia de millones de españoles que sufrieron la dictadura franquista». En cuanto al acto celebrado el Día del Orgullo, ambos partidos han mostrado «su satisfacción por la respuesta de participación, pese a la premura de la convocatoria». «En dicha concentración se oyeron consignas de defensa de derechos, como ‘ellos las quitan, nosotros la ponemos’ o ‘en igualdad ni un paso atrás'», han asegurado.

Estevan: «Defendemos la igualdad y elegimos la plaza de España para dar todavía más relevancia a estas celebraciones»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz (PP-Vox-PAR) ha respondido al PSOE e IU-Ganar con otra nota de prensa en la que han explicado que la instalación de la bandera LGTBIQ+ en la fachada de la Casa Consistorial «servirá de ejemplo y modelo para otras conmemoraciones, como el Día de Aragón o el Día de la Mujer». «La bandera española continuará presidiendo el monumento a la Constitución en la plaza Joaquín Costa», han señalado.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha aclarado que la corporación municipal «no sólo defiende firmemente los principios de igualdad y solidaridad que van adscritos a días señalados como el del Día del Orgullo», sino que, además, «elige precisamente el principal espacio de reunión y convivencia de la ciudad, la plaza de España, para dar más relevancia a estas celebraciones». También ha recordado que el manifiesto que leyeron el pasado miércoles «reconoce la necesidad de seguir implementando políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación, a través de programas y proyectos de atención, información, formación y sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual».

El texto también reafirma el compromiso del equipo municipal «con los derechos humanos y, en consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, reconociendo los avances en este marco», al tiempo que reitera su firme determinación de «avanzar en la superación de las barreras que aún perviven, a través de políticas que no pueden llevarse a cabo sin la activa participación de los ayuntamientos». «Son valores, además, que no sólo no entran en contradicción con la filosofía de nuestro monumento a la Constitución, sino que se ven reafirmados por este monumento y la bandera española que lo preside», ha subrayado Estevan.

El monumento a la Constitución Española se sitúa en la plaza Joaquín Costa de Alcañiz, en un jardín frente a las dependencias de la Policía Local y junto a la ciudad deportiva Santa María. Fue inaugurado en marzo de 2018 conmemorando los 40 años de la Constitución, y se compone de tres piedras de mármol a diferentes alturas: en la de la izquierda constan los nombres de los siete diputados denominados ‘Padres de la Constitución Española’, en la central más elevada se lee ‘A los padres de la Constitución de 1978’ y en la pieza de la derecha ‘Alcañiz 2018’.