Donación de plasma hiperinmune para pacientes covid: qué es y cómo funciona

Los teléfonos de Banco de Sangre y Tejidos de Aragón llevan días sin dejar de sonar. Cientos de correos en la bandeja de entrada demuestran la solidaridad de una comunidad autónoma que se está viendo muy afectada por la pandemia del coronavirus y que tiene ganas de ayudar a aquellos que en estos momentos se enfrentan a la enfermedad. Y es que gran parte de las personas que se ponen en contacto con el Banco de Sangre lo están haciendo, precisamente, para saber si pueden ser o no donantes de plasma hiperinmune.

Gracias a ellos llevarse a cabo un tipo de terapia inmunológica para pacientes covid que consiste en la transfusión de anticuerpos de personas que han sido expuestas a la infección y la han superado. «Es una inmunoterapia pasiva frente a la activa, que serían las vacunas, en la que le transferimos al paciente anticuerpos que ya han sido preformados en un huésped, el donante, que ha superado la infección. ¿Y estos anticuerpos qué hacen? Junto a las medidas estándar van a ayudar a eliminar el virus y a mejorar su estado clínico. Esa es la base de este tratamiento», explicó José María Domingo, director técnico del Banco de Sangre.

En este tipo de donación no hay riesgo de rechazo. De hecho, se ha demostrado que la administración de este plasma sanguíneo es absolutamente segura, al estar sujeta además a la estricta normativa que regula la transfusión de sangre y sus componentes. Sin embargo, el beneficio a la hora de eliminar el virus no está garantizado al 100%, aunque por el momento los resultados preliminares están siendo «favorables». «Tenemos ensayos clínicos en los que se compara la eficacia de la terapia asociada al tratamiento estándar, y al comparar ambas los datos preliminares nos dicen que disminuye la mortalidad, que mejora la evolución y minimiza los días de ingreso», matizó Domingo. Además de esto las pruebas que se están llevando a cabo demuestran que «en la mayoría de los casos tiene un efecto beneficioso». No obstante quedan muchas dudas pendientes: «Cuantificar ese efecto, definir qué tipo de pacientes son más propicios para esta terapia y en qué momento de la infección se debe administrar es algo que a día de hoy está pendiente de definir», aseguró el director técnico del Banco de Sangre.

En el caso de la donación de plasma hiperinmune- que se lleva a cabo mediante el proceso de aféresis- hay que cumplimentar una serie de requisitos, que van más allá de los que se establecen en una donación habitual de sangre. Es por eso que es el Banco de Sangre quien se encarga de la minuciosa selección. «Todos los donantes quieren donar pero no todos pueden. Fuimos una de las primeras comunidades autónomas en obtener plasma hiperinmune, ya en abril, y desde entonces tenemos un protocolo para toda la comunidad. Esos criterios están establecidos junto al resto de Bancos de Sangre de España», añade Domingo.

En esta segunda ola del coronavirus se están reclutando donantes por diversas vías. No obstante en los últimos días las redes sociales han demostrado su poder al generar un ofrecimiento masivo de personas interesadas en donar, lo que prácticamente ha colapsado al Banco de Sangre, aunque quieren «agradecer la voluntad» de todas aquellas personas. Actualmente el Banco de Sangre cuenta con más 200 donantes de plasma activos. Ahora el objetivo es tener un stock de plasma estratégico de cara a lo que pueda venir en un futuro, que es absolutamente impredecible.

Recomiendan ponerse en contacto con ellos dentro de unos días para llevar a cabo su consulta y recuerdan que la donación habitual de sangre continúa siendo una necesidad que no hay que olvidar.