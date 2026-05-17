Dos alumnas del IES de Andorra, entre las diez mejores de Aragón en las Olimpiadas de Economía

Dos alumnas del IES Pablo Serrano de Andorra, Nerea Corral y Yaiza Torregrosa, se han situado entre las diez mejores clasificadas de Aragón en las Olimpiadas de Economía, una prueba en la que participaron más de 130 estudiantes de toda la comunidad autónoma.

La profesora de Economía del IES Pablo Serrano, Marta Trello, destacó que este resultado “pone en valor la enseñanza pública y la enseñanza en el medio rural”, reivindicando que el instituto andorrano “está a la altura de cualquier otro centro”.

Las Olimpiadas de Economía están dirigidas a alumnado de segundo de Bachillerato y consisten en una prueba vinculada a la materia de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. La preparación para esta competición se realiza a través del trabajo habitual de clase y de la preparación de la Selectividad.

Sobre las dos alumnas reconocidas, Trello aseguró que son “estudiantes maravillosas”, destacando especialmente su responsabilidad, madurez y capacidad de trabajo. Para ambas la experiencia supuso un primer contacto con el ambiente universitario. "Iba con nervios y pensaba que no iba a saber qué responder, pero al final los nervios desaparecieron y lo disfruté", explica Corral. Torregrosa, por su parte, destacó la posibilidad de conocer un examen de nivel universitario. Ambas tienen previsto continuar estudios relacionados con la economía y la empresa.