Dos horas, una pieza y un billete a la final de España: Daniel Sánchez se proclama campeón del X Concurso de Cortadores de Jamón de Monroyo

Escuchó su nombre y lo primero que hizo fue ir a abrazar a sus compañeros uno a uno. No cabía en si y levantó el premio que le dio el alcalde, Miguel Gascón, lo más alto que pudo ante el cálido aplauso de todos los amigos de profesión y aquellos que no quisieron perderse la cita. No era para menos la reacción porque Daniel Sánchez Cambres, de Alcantarilla (Murcia) se proclamó campeón del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón este domingo en Monroyo.

Dos horas de corte, tensión y mucha precisión le llevaron a conseguir el título y el puesto al campeonato de España. "Se lo dedico a mi mujer y a mi hija que está de camino", dijo emocionado. El murciano lleva desde los 15 años en el mundo de la hostelería y no era la primera vez que se alzaba con un reconocimiento de estas características, aunque el del Matarraña fue muy especial.

Monroyo forma parte del circuito clasificatorio organizado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y es una de las ocho pruebas que se celebran en España, la única de Aragón y de la zona norte del país. Además, el corte se realiza con Jamón de Teruel, una particularidad que tanto organización como autoridades quisieron destacar. "Tenéis que estar muy orgullosos de lo que habéis conseguido. Ya van diez años desde que se organiza y el resultado es impecable", enfatizó Yolanda Sevilla, diputada de la Diputación de Teruel.

Lo cierto es que la trayectoria de esta cita empezó hace diez años y ha ido ganando adeptos hasta que se convirtió en circuito nacional. Este año se ha trasladado a la plaza de la localidad y no hubo vecino que no probara un plato jamón. Se vendieron más de 400 raciones con la ayuda de la comisión de festejos, a la que también se le agradeció su colaboración en los discursos institucionales.

Mucha técnica

Los siete participantes cortaron una pieza completa siguiendo las normas de la Asociación Nacional de Cortadores. El jurado formado por tres profesionales certificados valoró aspectos como el perfilado y limpieza de la pieza, la rectitud del corte, la calidad y tamaño de las lonchas, el estilo del cortador, la presentación general de los platos, la limpieza y el orden de la mesa, el rendimiento y la elaboración de platos artísticos y creativo.

El segundo puesto fue para Javier Campos Grande y el tercero así como el creativo para Cesar Sánchez Molero. El resto se llevaron un accesit. Desde Cella (Teruel), Belmonte (Cuenca), Jaén, Zaragoza, Alcantarilla (Murcia), Manises (Valencia) y Villatobas (Toledo) vinieron los participantes quienes coincidieron en "el alto nivel que se disfrutó en Monroyo y la calidad del Jamón de Teruel.