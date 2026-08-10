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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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11 AGO 2026|

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Dos vecinos de Alcañiz quedan atrapados en la Silent Route durante más de una hora por las fuertes lluvias: «Me dijeron que tuviera paciencia»

Denuncian que llamaron al 112 en al menos tres ocasiones y nadie acudió a su rescate hasta que pudieron hablar con un familiar que les auxilió. DGA defiende que se activó el protocolo que se sigue en estos casos

Imagen de lo que veían Fina Conesa y Antonio Andreu atrapados dentro de la furgoneta durante una hora y media por las fuertes lluvias y desprendimientos. / Cedida
Imagen de lo que veían Fina Conesa y Antonio Andreu atrapados dentro de la furgoneta durante una hora y media por las fuertes lluvias y desprendimientos. / Cedida

Alba Zurita10 08 2026

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Dos vecinos de Alcañiz quedaron atrapados durante una hora y media dentro su vehículo en la Silent Route, en el término municipal de Villarluengo, el sábado por la tarde. El suceso se produjo debido a las fuertes lluvias que provocaron el desprendimiento de una ladera, coincidiendo primero con la parte delantera de la furgoneta, y después, por detrás, justo cuando trataban de dar la vuelta. Como consecuencia, la pareja quedó atrapada y sin poderse mover de dentro del vehículo.

El incidente ocurrió en la carretera A-1702, donde no había cobertura móvil. La única forma de pedir ayuda era llamando al 112 emergencias. La pareja explica que se pusieron en contacto al menos en tres ocasiones, pero nadie acudió hasta allí. "A las 19.40 llamamos al 112 y les comunicamos lo que sucedía. Me preguntaron si estábamos bien, y que llamáramos en quince minutos. Decidí insistir antes porque el agua estaba subiendo y en ese momento me dijeron que tuviera paciencia", relata Fina Conesa, una de las afectadas.

Conforme avanzaban los minutos, la fuerza del agua era mayor e incluso movía la propia furgoneta, relata Conesa. "Es cuando más miedo pasamos. Volví a llamar porque necesitábamos ayuda para salir de ahí. Me pasaron con la Guardia Civil, y me dijeron que no son un servicio de taxi, y que llamara a mi seguro para que me manden uno", denuncia.

El tiempo siguió pasando y hasta que el caudal no bajó no pudieron salier del coche. Lo hicieron por su propio pie para tratar de buscar un punto de cobertura y pedir auxilio. "Nadie se podía poner en contacto conmigo porque no tenía cobertura, pero desde el 112 tampoco avisaron al alcalde, ni a Protección Civil. Entendemos que es un sitio de montaña y que estas cosas suceden, pero queremos tener los mismos derechos que el resto y que nos vengan a rescatar", defiende la vecina. La agonía terminó cuando pudieron hablar con un familiar y anduvieron hasta encontrarle en un punto. "Tampoco sabía cómo estaba la carretera y si había habido más desprendimientos", añade.

Conesa insiste en que 112 no se ha puesto en contacto con ellos para preguntar por su estado, aunque si lo hizo Guardia Civil para informarles en qué estado se encontraba la carretera. También valora el trabajo de los operarios de carreteras, quienes "fueron muy rápidos y nos trataron con cariño". Pudieron recoger su vehículo el domingo, cuando volvió abrir la carretera. Cabe recalcar que el corte en la vía conocida como The Silent Route se produjo a lo largo de cinco kilómetros entre los puntos 25 y 30, en el término municipal de Villarluengo.

"El 112 aplicó el protoco"

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que el 112 activó el protocolo que se sigue en estos casos. Defienden que la pareja se encontraban en un sitio sin cobertura y la Guardia Civil no los localizaba. También que alertaron a los operarios de Carreteras para que la limpiaran así como a la Guardia Civil de Teruel. Aseguran que los afectados transmitieron que se iban al Hotel Las truchas.

Algunas imágenes tomadas por la pareja desde el vehículo. / Cedidas
Algunas imágenes tomadas por la pareja mientras permanecían encerrados en su vehículo. / Cedidas

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