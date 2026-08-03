Actualizado 12:14

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

03 AGO 2026|

Actualizado 12:14

Dos vecinos del Bajo Aragón son investigados por falsear documentación para obtener el carnet de conducir

Iniciaron sesión con las identidades intercambiadas a la hora de realizar el examen. Se enfrentan a una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión

Los hechos ocurrieron durante el examen teórico del carnet de conducir./ Guardia Civil
Los hechos ocurrieron durante el examen teórico del carnet de conducir./ Guardia Civil

La COMARCA03 08 2026

Comentar

ActualidadSucesos

Dos hombres de 43 y 41 años del Bajo Aragón han sido investigados como presuntos autores de dos delitos de falsedad documental para obtener el carnet de conducir. Los hechos ocurrieron en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, durante una de las sesiones para la obtención del permiso de conducción en modalidad de libre.

Los agentes observaron cómo los investigados accedían a la sala de exámenes identificándose ante los funcionarios y el personal de seguridad con sus respectivos documentos de identidad, totalmente legales. Una vez se les asignaron sus terminales informáticos y se inició la prueba contrastaron que cada uno de ellos inició la sesión de examen a través de los terminales informáticos con la identidad del otro.

La explicación de este modus operandi es que uno de ellos conoce la legislación y tiene los conocimientos suficientes para superar el examen teórico y el otro no. Con esta manera de proceder el aspirante que tiene los conocimientos suspende con su verdadera identidad, pero consigue que la otra persona supere la prueba. Se ha verificado que el aspirante que conocía la normativa y se examinaba en nombre de otro, acumulaba en su expediente de la Dirección General de Tráfico varias convocatorias fallidas.

Consecuencias legales

Los dos implicados están siendo investigados por un supuesto delito de falsedad documental. Dichos hechos pueden conllevar importantes consecuencias penales conforme al ordenamiento jurídico, el Código Penal, que tiene prevista una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y conllevan una multa de 6 a 12 meses.

Las diligencias instruidas por el GIAT del Sector de Tráfico de Aragón han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia plaza núm. 4 de Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Las obras de La Lonja y el Ayuntamiento de Alcañiz se encarecen en casi 400.000 euros

El aumento en el presupuesto previsto se ha incrementado en un 12,3% debido a la aparición de restos patrimoniales. Los gastos se harán frente con un préstamo de 670.000 euros...

Comentar

Las obras de La Lonja y el Ayuntamiento de Alcañiz se encarecen en casi 400.000 euros

Alcañiz ensaya el eclipse del 12 de agosto: «No volverá a ocurrir algo igual hasta el año 2180»

FOTOGALERÍAS. La Asociación Astronómica del Bajo Aragón reúne a los vecinos en el Cabezo del Cuervo para trasladarles los últimos consejos en la cuenta atrás para el fenómeno astronómico

Comentar

Alcañiz ensaya el eclipse del 12 de agosto: «No volverá a ocurrir algo igual hasta el año 2180»

La Codoñera celebra el 25º aniversario de su marcha senderista con un recorrido dedicado a la piedra seca

Más de 60 vecinos se reúnen para disfrutar de la naturaleza y aprender sobre la importancia del patrimonio rural

Comentar

La Codoñera celebra el 25º aniversario de su marcha senderista con un recorrido dedicado a la piedra seca

Maella da la bienvenida a sus fiestas de la mano de sus 10 protagonistas: «¡Chalau amantae!»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La localidad se viste de gala para presentar a las Maellanas de Honor mayores e infantiles. Todas coinciden en el orgullo y responsabilidad que supone vivir las...

Comentar

Maella da la bienvenida a sus fiestas de la mano de sus 10 protagonistas: «¡Chalau amantae!»

Las obras para evitar el derrumbe de la Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre: «Queremos sacar todo para ver qué hay debajo»

Repavalde invertirá 206.000 euros para consolidar y reparar los muros así como para tratar de localizar antiguos restos ubicados en el espacio. Se estudiará un futuro uso turístico

2

Las obras para evitar el derrumbe de la Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre: «Queremos sacar todo para ver qué hay debajo»

El valor del patrimonio fortificado, protagonista en el Día de los Castillos celebrado en Alcañiz

La Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses elige la capital bajoaragonesa para conmemorar el décimo aniversario de sus jornadas de divulgación

Comentar

El valor del patrimonio fortificado, protagonista en el Día de los Castillos celebrado en Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico