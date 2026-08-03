Dos vecinos del Bajo Aragón son investigados por falsear documentación para obtener el carnet de conducir

Dos hombres de 43 y 41 años del Bajo Aragón han sido investigados como presuntos autores de dos delitos de falsedad documental para obtener el carnet de conducir. Los hechos ocurrieron en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, durante una de las sesiones para la obtención del permiso de conducción en modalidad de libre.

Los agentes observaron cómo los investigados accedían a la sala de exámenes identificándose ante los funcionarios y el personal de seguridad con sus respectivos documentos de identidad, totalmente legales. Una vez se les asignaron sus terminales informáticos y se inició la prueba contrastaron que cada uno de ellos inició la sesión de examen a través de los terminales informáticos con la identidad del otro.

La explicación de este modus operandi es que uno de ellos conoce la legislación y tiene los conocimientos suficientes para superar el examen teórico y el otro no. Con esta manera de proceder el aspirante que tiene los conocimientos suspende con su verdadera identidad, pero consigue que la otra persona supere la prueba. Se ha verificado que el aspirante que conocía la normativa y se examinaba en nombre de otro, acumulaba en su expediente de la Dirección General de Tráfico varias convocatorias fallidas.

Consecuencias legales

Los dos implicados están siendo investigados por un supuesto delito de falsedad documental. Dichos hechos pueden conllevar importantes consecuencias penales conforme al ordenamiento jurídico, el Código Penal, que tiene prevista una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y conllevan una multa de 6 a 12 meses.

Las diligencias instruidas por el GIAT del Sector de Tráfico de Aragón han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia plaza núm. 4 de Zaragoza.