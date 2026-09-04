Dos vecinos del Mezquín han resultado agraciados en la XXV edición de la campaña comercial 'Hacer el Agosto en el Mezquín', organizada por la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón. Los premios, dotados con 800 y 200 euros, han recaído este año en habitantes de Valdealgorfa y La Codoñera.

El primer premio, de 800 euros, fue entregado por el supermercado Mari Carmen Bañolas, de Valdealgorfa, y se quedó en esta localidad. El número premiado fue el 1.770, correspondiente a Malen Celma.

Por su parte, el segundo premio, de 200 euros, fue entregado por segundo año consecutivo por el supermercado Cooperativa San Isidro, de La Codoñera. El número ganador, 6.470, correspondió a Victoria Celma, vecina de esta localidad.

El sorteo de los premios tuvo lugar el pasado 29 de agosto, poniendo el broche final a una campaña que se ha desarrollado durante todo el mes en los establecimientos adheridos de la comarca.

Los premiados recogieron sus respectivos premios los días 3 y 4 de septiembre en los establecimientos que habían entregado los boletos, de manos de los comerciantes y de Javier García y Ana Isabel Antón, representantes de la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón. Los premios podrán canjearse en forma de productos y servicios en los establecimientos adheridos a la campaña.

Veinticinco años apoyando al comercio local

Un total de 24 establecimientos comerciales han participado este año en la XXV edición de 'Hacer el Agosto en el Mezquín', una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar y promocionar el comercio y la hostelería local, así como ofrecer a vecinos y visitantes una imagen de calidad de los establecimientos de los pueblos del Mezquín Bajo Aragón.

Los vecinos ganadores podrán canjear sus vales en comercios locales / A. E. M.

La campaña, organizada un año más por la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón, se desarrolla durante el mes de agosto y cuenta con la participación de establecimientos de Castelserás, La Codoñera, La Ginebrosa-Aguaviva, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa.

Entre los negocios participantes se encuentran supermercados, carnicerías, panaderías, bares, casas rurales, mercerías, comercios relacionados con la construcción o marketing y peluquerías, entre otros.

Desde la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón se destaca la importancia de impulsar este tipo de campañas, tanto durante el verano como en otras épocas del año, como una forma de contribuir a mantener viva la actividad económica y social de las poblaciones rurales.

El comercio de proximidad desempeña un papel fundamental en estos municipios, no solo como actividad económica, sino también como un servicio que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a mantener vivos los pueblos.

Son ya 25 años consecutivos en los que los comercios del Mezquín Bajo Aragón obsequian a sus clientes con la posibilidad de conseguir 800 y 200 euros en compras gratuitas, mediante un sorteo que se celebra cada año a finales de agosto. Los números premiados se corresponden con las cuatro últimas cifras del primer y segundo premio de la Lotería Nacional, respectivamente.