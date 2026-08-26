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26 AGO 2026|

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La DPT actúa de urgencia en Cantavieja y Mirambel para arreglar caminos dañados por tormentas

Se han reparado pistas que conectan a masías habitadas. La institución también tiene previsto intervenir en Castelserás, Valdealgorfa y Alcañiz tras el último temporal

Visita del presidente de la DPT, Joaquín Juste, a la zona de los arreglos / DPT
Visita del presidente de la DPT, Joaquín Juste, a la zona de los arreglos / DPT

La COMARCA26 08 2026

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La Diputación de Teruel ha intervenido en pistas y caminos de Cantavieja y Mirambel después de que el pasado 15 de agosto una fuerte tormenta provocara daños tras descargar más de 100 litros por metro cuadrado. Concretamente, se ha actuado en pistas que comunican Mirabel y Mosqueruela, así como en otros caminos que conducen a masías habitadas.

Para ayudar al municipio a reparar estas vías, la institución provincial ya desplazó de urgencia algunos equipos al poco del paso de la tormenta que retiraron desprendimientos que bloqueaban las vías, y ahora está actuando con dos camiones, una máquina giratoria y una máquina mixta. "Queremos dar servicio lo antes posible, porque estos caminos son lo por los que la gente accede a sus masías que están habitadas, y a huertos e instalaciones ganaderas", ha apuntado Joaquín Juste, presidente de la institución.

Juste ha podido comprobar los daños que dejó la tormenta en una visita en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, y también los trabajos que ya se han hecho y se continúan haciendo. Así, ha recordado Juste, hubo que retirar desprendimientos y afecciones en los caminos asfaltados que comunican Cantavieja con Mosqueruela y Cantavieja con Tronchón, para facilitar el tráfico normal por estas pistas, que son más utilizadas en este periodo estival.

Además, ha explicado el presidente, también está previsto actuar en Mirambel donde la tormenta dejó pasos por el río afectados que se van a intentar "reconstruir lo antes posible". "La celeridad es importante" ha subrayado Juste y en la medida en que la institución provincial puede contar con medios, actúa "rápidamente y de forma urgente, porque así lo necesita el territorio".

La institución provincial apoya de este modo a los ayuntamientos en las afecciones a caminos cuando se dan tormentas de estas características, ya que los ayuntamientos no disponen de medios para hacerlo. Por daños tras el paso por tormentas, la Diputación de Teruel también tiene previsto actuar en Castelserás, Vadealgorfa y Alcañiz que se vieron afectadas por las lluvias este pasado fin de semana.

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