La DPT contratará asistencia técnica para ayudar a los pueblos a gestionar el agua y el saneamiento

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha aprobado en el pleno correspondiente al mes de julio un convenio para facilitar la contratación conjunta de servicios de asistencia técnica relacionados con el ciclo integral del agua. La iniciativa está dirigida a los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y pretende facilitarles el acceso a profesionales especializados en la gestión del abastecimiento y el saneamiento.

La institución provincial pondrá en marcha un sistema de cooperación mediante el que asumirá la preparación, tramitación, adjudicación y coordinación de una contratación conjunta destinada a prestar asistencia técnica a los ayuntamientos adheridos. El objetivo es que los municipios que tienen dificultades para contratar individualmente estos servicios puedan acceder a ellos a través de la Diputación. De este modo, la DPT refuerza su labor de asistencia y cooperación con los consistorios de la provincia. La incorporación al sistema provincial será voluntaria y los ayuntamientos mantendrán en todo momento la titularidad y la responsabilidad sobre los servicios municipales. Para participar, cada consistorio deberá aprobar la adhesión mediante un acuerdo adoptado en un pleno ordinario por mayoría absoluta y presentar posteriormente la solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel.

Junto a la solicitud, los ayuntamientos tendrán que aportar el certificado del acuerdo municipal, identificar las zonas de abastecimiento correspondientes y seleccionar los servicios que desean incorporar al sistema de contratación conjunta. Una vez presentada la documentación, los técnicos provinciales estudiarán cada petición para comprobar que cumple todos los requisitos establecidos.

El plazo máximo para solicitar la adhesión finalizará el 30 de septiembre de 2026. La Diputación publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel la apertura del procedimiento, el modelo de convenio y toda la información necesaria para completar la tramitación. La propuesta contempla también la aprobación del modelo de convenio que regulará las encomiendas de gestión durante el periodo comprendido entre los años 2027 y 2032.

Convenio para consolidar el Centro de Innovación Territorial

Durante la sesión plenaria, la Diputación también ha dado luz verde al convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el desarrollo y la consolidación del Centro de Innovación Territorial de Teruel, conocido como CIT. El acuerdo establece el marco de cooperación entre el Ministerio y la Diputación para desarrollar soluciones sistémicas de innovación transformadora en zonas que presentan especiales dificultades demográficas. El convenio determina las condiciones de colaboración entre ambas administraciones, así como la financiación y la ejecución de las actuaciones previstas.

La dotación total asciende a 850.000 euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2029. La Diputación Provincial de Teruel aportará 85.000 euros cada año, lo que supone 340.000 euros durante las cuatro anualidades, mientras que el Ministerio destinará un total de 510.000 euros, distribuidos en aportaciones anuales de 127.500 euros.

Declaración institucional sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El pleno provincial ha aprobado igualmente una declaración institucional para solicitar al Ministerio de Transportes que recupere el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el tramo comprendido entre Teruel y Sagunto.

La declaración reclama que el estudio contemple la construcción de una infraestructura ferroviaria de doble vía entre ambas localidades. Con esta iniciativa, la Diputación de Teruel demanda que se retome la planificación de este eje ferroviario y que la conexión entre Teruel y Sagunto se proyecte con doble vía.