La DPT defiende que sí se respetó el descanso de los dos bomberos que sufrieron un accidente cuando volvían del incendio de Peñarroya

La Diputación de Teruel defiende que se respetó en todo momento los horarios de trabajo establecidos para los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento que participaron en las labores de apoyo durante el incendio declarado en Peñarroya de Tastavins durante las que se produjo un accidente de tráfico con el vuelco de uno de los camiones y que dejó dos bomberos con heridas considerables.

El presidente de la institución, Joaquín Juste, se ha reunido este martes con los bomberos accidentados para interesarse personalmente por su evolución y trasladarles «su apoyo y el de toda la Diputación».

Según relatan desde la Diputación, durante la guardia correspondiente al pasado 12 de julio, los parques de bomberos de la provincia contaban con un total de 20 efectivos disponibles. Los bomberos posteriormente accidentados prestaban servicio en el parque de Montalbán y, tras recibir un aviso del 112 en torno a las 16.00, fueron desplazados al parque de Alcañiz para reforzar el operativo.

Los efectivos se incorporaron a las labores de extinción sobre las 00.30 del día siguiente, llegando al

incendio alrededor de la 1.15 de la madrugada. Permanecieron trabajando hasta las 9.00, momento

en el que finalizaron su intervención. Una vez concluido el servicio, «el jefe de intervención les ofreció en dos ocasiones el traslado al parque de bomberos de Alcañiz para que pudieran descansar antes de emprender el regreso. Sin embargo, los propios efectivos declinaron esta posibilidad al considerar que se encontraban en condiciones adecuadas para desplazarse directamente hasta su parque de referencia, el de Montalbán».

Se revisarán los protocolos

A pesar de la defensa que hacen de la gestión, el presidente se ha comprometido a revisar los protocolos de actuación para reforzar la seguridad de los bomberos. "Si se concluye que no deben realizarse guardias de 24 horas, estas se reducirán a 12 horas para garantizar un mayor descanso de los efectivos y, con ello, una mayor seguridad tanto durante como después de las intervenciones. Además, se establecerá como norma el traslado obligatorio cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen” ha señalado.

Según la nota de prensa difundida por la administración, los bomberos afectados han trasladado «su indignación por la difusión de imágenes explícitas del accidente fuera del ámbito interno del servicio», al considerar que supone «una vulneración de su intimidad y de la necesaria confidencialidad que debe presidir este tipo de situaciones» y manifiestan que los horarios de trabajo fueron «los legalmente establecidos».

Los sindicatos denunciaron la situación

Cabe recordar que en el momento que se produjo el accidente, el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón presentó una denuncia ante inspección de trabajo para esclarecer las circunstancias del suceso. El vuelco del camión en el que viajaban los efectivos se projudo en la N-211 entre Los Olmos y Alcorisa cuando regresaban hacia la base de Montalbán. Los dos sufrieron lesiones de gravedad -un traumatismo cranoencefálico y una herida abierta- y tuvieron que ser trasladados en helicóptero a Zaragoza y Alcañiz.

Desde los sindicatos siguen denunciando que durante los últimos incendios forestales que se han vivido en el Bajo Aragón Histórico, los efectivos se han visto obligados a hacer jornadas extenuantes de más de 24 horas, poniendo en peligro su vida.

La plantilla de bomberos de la DPT tiene actualmente 114 bomberos, de los que cinco están de baja y

cinco plazas se encuentran vacantes. El 80% de los bomberos son interinos, una cuestión que el sindicato achaca a "la mala planificación de la Administración". Añaden que desde principios de 2025 hay dos procesos selectivos iniciados (con 40 plazas de bombero y 10 plazas de oficial), pendientes de resolverse. Mientras tanto, estos puestos están cubiertos de forma temporal y hasta que no se resuelvan estos procesos, no se pueden convocar nuevos para incrementar la plantilla.