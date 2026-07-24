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24 JUL 2026|

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La DPT destina 350.000 euros a garantizar la actividad de los autónomos en pueblos de menos de 500 habitantes

El objetivo es favorecer la continuidad de la actividad económica en los pequeños municipios. Este año se incluye por primera el respaldo a las farmacias rurales

Este año, por primera vez, se incluye a las farmacias en las subvenciones. / DPT
Este año, por primera vez, se incluye a las farmacias en las subvenciones. / DPT

La COMARCA24 07 2026

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La Diputación Provincial de Teruel ha convocado las ayudas para el fomento de la actividad económica orientada al mantenimiento de los servicios, con un presupuesto de 350.000 euros. Los autónomos de poblaciones de menos de 501 habitantes, incluyendo autónomos societarios y farmacias, pueden solicitarlas hasta el 21 de agosto.

Estas subvenciones pretenden favorecer el fomento y la continuidad de la actividad económica mediante la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los servicios que necesitan los vecinos en su entorno local, y están destinadas concretamente a cofinanciar el pago de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de aquellas personas que realicen su actividad y tengan su domicilio fiscal en la provincia de Teruel.

Este año, se incluye de forma expresa por primera vez el respaldo a las farmacias rurales, que facilitan un servicio de primera necesidad en los municipios más pequeños, acercando el comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal a los vecinos. Esta novedad responde al objetivo de garantizar la viabilidad y estabilidad de este servicio básico y la igualdad de acceso al mismo en todo el territorio.

La actividad subvencionable debe ser ejercida en un núcleo de población de la provincia de Teruel con menos de 501 habitantes (en función de las últimas cifras oficiales de población publicadas por el INE). También podrá ser ejercida la actividad en otros núcleos de población que no tengan la condición de municipios, tales como entidades locales menores y barrios pedáneos. Las ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva.

Pueden acceder a ellas los trabajadores por cuenta propia (incluidos los autónomos societarios tras la modificación de la convocatoria realizada en 2025), que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la provincia de Teruel en el momento de efectuar la solicitud. Asimismo pueden ser beneficiarios de esta subvención aquellos trabajadores que tengan su domicilio fiscal en poblaciones en la provincia de Teruel con más 500 habitantes, pero que presten servicios de podología, peluquería y/o fisioterapia en poblaciones con menos de 501 habitantes, acreditando que prestan esos servicios de forma habitual y continuada.

Las actividades desarrolladas que pueden ser objeto de esta ayuda deben tener la condición de ser actividad única en la población (que no existe otra actividad empresarial que preste esos mismos servicios que se facilitan) y desarrolladas por un máximo de dos trabajadores. El tipo de actividades incluidas se detallan en la convocatoria y fundamentalmente hacen relación a la venta de pan, comercio al por menor y bares o restaurantes.

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