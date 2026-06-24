La DPT reivindica la igualdad LGTBI y exige la reapertura urgente de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia

La Diputación Provincial de Teruel aprobó este miércoles por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la que reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva, la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación. La institución subraya la necesidad de seguir promoviendo espacios seguros, campañas de sensibilización y medidas de protección frente a los discursos de odio y las agresiones por motivos de orientación sexual o identidad de género.

La declaración fue respaldada por todos los grupos políticos durante el pleno ordinario de junio, una sesión que comenzó con la recepción a representantes de las asociaciones Teruel con Orgullo y Chrysallis Aragón, con quienes los diputados posaron junto a una pancarta de apoyo al colectivo LGTBI.

Tras la aprobación de esta declaración institucional, el pleno abordó algunos de los principales asuntos de actualidad para la provincia. Entre ellos destacó otra declaración institucional consensuada por todos los grupos en defensa de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia y del futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel. La Diputación reclama a ADIF y al Ministerio de Transportes la finalización urgente de las obras de modernización y electrificación de la línea, cerrada al tráfico desde febrero de 2025, así como la publicación de un calendario vinculante para su reapertura.

El texto aprobado denuncia los continuos retrasos en las actuaciones previstas y advierte de los perjuicios económicos y sociales que está provocando el cierre ferroviario en la provincia. Además, exige la licitación urgente de la electrificación del tramo Teruel-Sagunto y reivindica la ejecución del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con las características inicialmente previstas: doble vía electrificada, uso mixto para viajeros y mercancías y altas prestaciones.

Inversiones en la carretera entre Loscos y Monforte de Moyuela

Otro de los acuerdos destacados de la sesión fue la aprobación del proyecto para invertir dos millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2025 en la mejora de la carretera TE-V-1611 entre Loscos y Monforte de Moyuela. La actuación permitirá acondicionar 3,4 kilómetros de la vía, ampliando su anchura y mejorando tanto el firme como los sistemas de drenaje y seguridad. Con esta intervención se completará la mejora del tramo entre ambos municipios.

Un momento de la sesión plenaria celebrada este miércoles. / DPT

El pleno también dio luz verde a una propuesta para garantizar la continuidad del transporte escolar y de los recursos educativos de Secundaria en la comarca de Gúdar-Javalambre, que salió adelante por unanimidad tras incorporar una enmienda del Partido Popular. Asimismo, prosperó una moción de Teruel Existe para reclamar una mejor cobertura sanitaria en la provincia.

Por otro lado, la propuesta socialista para formalizar un convenio entre la Diputación y el Gobierno de Aragón destinado a catalogar las vías de comunicación intermunicipales fue rechazada por el equipo de gobierno, integrado por PP, Teruel Existe y PAR. La sesión concluyó con la aprobación de una moción del Partido Popular para reclamar al Gobierno de España la convocatoria de elecciones generales, respaldada por los populares y con la abstención de Teruel Existe y el PAR.