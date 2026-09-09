La DPZ aprueba por unanimidad el Plan Plus 2026 con 50 millones de euros para 1.152 actuaciones

La Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad este miércoles, en pleno la convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para 2026, que está dotado con 50 millones de euros para financiar 1.152 actuaciones en toda la provincia. En el Bajo Aragón-Caspe, el montante de ayudas asciende a los 1.924.944,09 euros, que se reparten entre los 31 proyectos que se ejecutarán en la comarca.

Caspe es el municipio con más acciones previstas. La institución provincial ha concedido fondos para el acondicionamiento de accesos al parque Torre Salamanca y las zonas verdes (446.742,72 euros), el coste del servicio de recogida de limpieza viaria (233.723,99), el servicio de mantenimiento de la plataforma de administración electrónica (79.981), la partida de actividad cultural de la Conmemoración del Compromiso (37.631,00), así como el asfaltado de ocho caminos: Chacón Viejo (9.655,80), Chané (10.799,25), Huerta Nueva (6.897), Rimer (32.397,75), del Saso (37.026), Val de Zail (17.278,80), Valdurrios (61.710) y Vuelta Roldán (23.758,35).

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fayón ha solicitado las ayudas para financiar festejos populares (18.000), la administración electrónica (10.000), la recreación de la Batalla del Ebro (6.000), el servicio de limpieza viaria (6.000), una actuación en la escalera de las piscinas municipales (4.600), la pavimentación de la pista polideportiva (10.000) y para un préstamo de cooperación (9.000).

Fabara destinará las subvenciones concedidas a la rehabilitación del espacio destinado a aparcamiento en la calle Mesón 27-29 (24.000), la adquisición de libros para la biblioteca (1.500), las fiestas populares (60.000), actividades culturales (24.000) y la limpieza viaria (5.438,71).

En Maella, el Plan Plus se empleará para la fase cuatro de la reforma del interior del edificio de La Lonja (185.916,88), el servicio de limpieza viaria (41.000) y el servicio de coordinación y organización institucional (20.556,62). Por último, Nonaspe mejorará el patio del colegio con la ayuda de 152.498,83 euros; y Chiprana acondicionará un local municipal para destinarlo a uso público con la subvención de 106.7773, 64 euros.

Aumenta la ayuda incondicionada

Entre las principales novedades del PLUS 2026 está el aumento de 12.000 a 18.000 euros de la ayuda totalmente incondicionada que reciben todos los ayuntamientos y que les permite hacer frente a gastos no previstos, sobre todo en el caso de los pequeños y medianos municipios.

Según los datos recogidos en esta convocatoria, los ayuntamientos van a destinar el 45% de las subvenciones finalistas (20,1 millones de euros) a mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos. Como todos los años, en este capítulo destacan las actuaciones de pavimentación de calles y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, que con casi 9,5 millones de euros suponen más de una quinta parte de todos los fondos.

Dentro de las mejoras de los servicios básicos municipales también destacan las peticiones en materia de seguridad y el orden público (4 millones dedicados, fundamentalmente, a financiar los sueldos y las mejoras en los equipamientos de diferentes policías locales, pero también a la instalación de cámaras de videovigilancia); limpieza viaria (1,8 millones) parques y jardines (1,4 millones); cementerios y servicios funerarios (1 millón); y alumbrado público (773.000 euros).

Según lo solicitado en el PLUS 2026, los consistorios zaragozanos también van a destinar 7,3 millones de euros a la construcción o la mejora de equipamientos deportivos, cifra que marca un nuevo récord y que continúa la línea ascendente de los últimos años (el importe prácticamente se ha duplicado respecto al PLUS 2023 y se dedica sobre todo a la mejora de las piscinas municipales); 3 millones de euros, a instalaciones de tiempo libre (esta partida también se ha duplicado respecto al año pasado); 1,2 millones de euros, al arreglo de caminos; 1 millón de euros, a fiestas populares y festejos; 886.000 euros, a equipamientos culturales y museos; 835.000 euros, a actuaciones de restauración del patrimonio municipal; y 549.000 euros, a la mejora de colegios y escuelas infantiles municipales.

Principales municipios beneficiarios

A través del PLUS 2026 Calatayud va a recibir 1,8 millones de euros para financiar proyectos como la reordenación y el acondicionamiento del espacio interior de la plaza San Juan El Viejo o seguir con la adecuación de la antgiua harinera de La Merced; Ejea de los Caballeros ingresará 1,6 millones para ejecutar iniciativas como la renovación de las calles Torre la Reina y Graneros o el acondicinamiento del recinto ferial de Luchán; Tarazona recibirá 1 millón de euros que en su mayor parte destinará a financiar el servicio de limpieza viaria y recogida de papel y cartón; y Caspe va a ingresar también 1 millón de euros con los que la principal inversión va a ser el acondicionamiento de los accesos a la torre Salamanca y zonas verdes.

Siguiendo con los ejemplos, Zuera ha solicitado 144.000 euros para mejorar la accesibilidad de las piscinas municipales; Tauste va a invertir 269.000 euros en la urbanización de la calle Pignatelli; Cariñena ha pedido 302.000 euros para mejorar sus instalaciones deportivas; Fuentes de Ebro va a destinar 285.000 euros a reformar el vaso grande y los accesos a las piscinas; Borja ha solicitado 226.000 euros para pagar el nuevo pabellón multiusos que acaba de inaugurar; y Daroca va a instalar un ascensor en la casa de cultura con una ayuda de 68.000 euros.

10 años del Plan Plus

Esta convocatoria de la DPZ ha cumplido este año su décimo aniversario desde que se puso en marcha. “Fue una iniciativa totalmente pionera que cambió por completo la relación entre la Diputación de Zaragoza y sus municipios proporcionando a los ayuntamientos más fondos para ejecutar sus proyectos y dotándoles también de mucha más autonomía para decidir a qué destinan el dinero que les corresponde, además de una mayor capacidad de planificación”, ha destacado la vicepresidenta, Teresa Ladrero.

Ladrero ha subrayado que desde la creación del PLUS “las ayudas de la DPZ se distribuyen con criterios totalmente objetivos y transparentes favoreciendo especialmente a los pueblos pequeños”. En el recorrido de este plan, se han distribuido un total de 500 millones de euros con los que los municipios zaragozanos han podido financiar más de 15.000 inversiones y proyectos de toda índole. Entre los proyectos ha habido desde la renovación de calles o la construcción de nuevos equipamientos culturales, deportivos y de ocio hasta obras mucho menos habituales como helipuertos y pistas de ‘pump track’, pasando también por la construcción y rehabilitación de viviendas para nuevos pobladores, mejoras en los colegios y los consultorios médicos municipales o la restauración de patrimoino.

Asimismo, el PLUS permite solicitar fondos para otros fines menos visibles que también son muy importantes para los ayuntamientos, como amortizar deuda o pagar las nóminas de los secretarios, de la Policía Local, de los operarios de limpieza o de cualquier otro empleado municipal.

La evolución del tipo de solicitudes realizadas a lo largo de las 10 primeras convocatorias del Plan Unificado de Subvenciones sirve de termómetro para medir los intereses y las necesidades de los municipios en cada momento. “Por ejemplo, en el PLUS 2017 las peticiones para amortizar deuda sumaban casi 2 millones y en el PLUS 2026 no llegan a 500.000 euros, lo que muestra que la salud financiera de nuestros ayuntamientos ha mejorado mucho en esta década”, ha explicado Ladrero.

En el extremo contrario están las solicitudes que hace 10 años eran casi testimoniales y en este tiempo han crecido mucho. “Lo hemos notado en la demanda de construir o rehabilitar viviendas municipales que sirvan para atraer nuevos pobladores, pero también en otras materias como la instalación de cámaras de videovigilancia que mejoren la sensación de seguridad de los vecinos o la construcción y mejora de pistas de pádel, un deporte que sigue haciendo furor”, ha detallado la vicepresidenta.

La dotación crece en 2027

La vicepresidenta de la institución ha recalcado que “el Plan Unificado de Subvenciones no tiene vuelta atrás, al revés, solo puede ir a más". "Los alcaldes y las alcaldesas de nuestros pueblos están encantados y por eso de cara al año que viene hemos incrementado un 50% la cuantía del PLUS 2027, que se ha convocado esta misma semana, incrementándola de 50 a 75 millones de euros”, ha recordado, mostrándose convencida de que el PLUS “cumplirá muchos años más”.