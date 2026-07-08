La DPZ respalda por unanimidad la candidatura del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular para respaldar la candidatura del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional e instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, a tramitar favorablemente el expediente iniciado por el Ayuntamiento de Caspe.

La propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos representados en la institución provincial. El respaldo de la DPZ llega apenas dos semanas después de que el Congreso de los Diputados aprobara también una iniciativa, impulsada por el PSOE, para apoyar la obtención de este reconocimiento nacional para una celebración que recrea uno de los episodios más trascendentales de la historia de Aragón y de España. De esta forma, la candidatura continúa sumando apoyos institucionales en su camino hacia la declaración.

Una reivindicación histórica

Durante la defensa de la moción, el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza, Pablo Blanquet, ha destacado que el Ayuntamiento de Caspe "ya ha hecho los deberes" con la tramitación del expediente y ha asegurado que ahora corresponde al Gobierno de España "estar a la altura de una reivindicación histórica".

"No estamos pidiendo un favor para Caspe, estamos reclamando un reconocimiento justo para una ciudad que lleva más de cuarenta años preservando una de las páginas más brillantes de la historia de Aragón", ha afirmado el diputado provincial, quien ha insistido en que la Diputación no podía permanecer al margen de un proyecto "que beneficia a Caspe, a la comarca y al conjunto de la provincia".

Blanquet ha defendido además que el Compromiso de Caspe reúne todos los requisitos exigidos para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional gracias a su singularidad histórica, su arraigo popular, la continuidad de la celebración, la participación ciudadana y su capacidad de atracción turística.

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza / Partido Popular

Más de cuatro décadas de recreación histórica

La recreación del Compromiso de Caspe comenzó en 1982 gracias al impulso de los propios vecinos y se ha consolidado como una de las principales citas histórico-culturales de Aragón. Cada verano, centenares de voluntarios, asociaciones y colectivos participan en la representación de los hechos ocurridos en 1412, cuando los compromisarios de Aragón, Cataluña y Valencia resolvieron mediante el diálogo la sucesión de la Corona de Aragón, proclamando a Fernando de Trastámara como nuevo monarca.

Para el Grupo Popular, este episodio constituye uno de los acontecimientos políticos e institucionales más relevantes de la historia de España y Europa y representa un ejemplo de consenso y resolución pacífica de los conflictos que mantiene plena vigencia en la actualidad.

El expediente continúa su tramitación

La moción recuerda que el Ayuntamiento de Caspe inició formalmente en julio de 2024 el expediente para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y pone en valor el trabajo realizado junto al Gobierno de Aragón y Aragón Turismo para reforzar la proyección nacional de la celebración mediante acciones de promoción y difusión.

Asimismo, destaca el impacto turístico y económico que genera esta recreación histórica, que reúne cada año a cientos de participantes y atrae a alrededor de 25.000 visitantes, convirtiéndose en uno de los principales acontecimientos del calendario cultural aragonés.

Con el respaldo unánime de la Diputación Provincial de Zaragoza y el apoyo expresado recientemente por el Congreso de los Diputados, la candidatura del Compromiso de Caspe da un nuevo paso en su aspiración de obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que pondría en valor el patrimonio histórico, cultural y turístico de la capital del Bajo Aragón-Caspe.