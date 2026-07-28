El 12 de agosto de 2026, la provincia de Teruel vivirá un fenómeno astronómico extraordinario: un eclipse solar total sumirá al territorio en la oscuridad total durante apenas unos minutos. No se trata de un simple fenómeno astronómico, sino de un evento histórico sin precedentes en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

Ante esta fecha tan marcada en los calendarios, Teruel se corona como uno de los epicentros indiscutibles para su observación. Es gracias a su ubicación geográfica y sus condiciones naturales, que hacen de la provincia en el destino perfecto.

Para que puedas planificar tu experiencia, en esta guía te detallamos a qué hora empieza el eclipse solar de 2026 en Teruel; desglosando su duración, horarios y ubicaciones idóneas para el avistamiento.

Cuando será el eclipse 2026: fases y horarios exactos en Teruel

En la ciudad de Teruel, la fase parcial del eclipse comenzará a las 19.36. Sin embargo, será una hora después, a las 20.30 exactamente, cuando el oscurecimiento total comenzará. La fase de totalidad durará apenas dos minutos, concluyendo a las 20.32, cuando la Luna tapará el disco solar.

La fase final del eclipse terminará más tarde, por lo que en torno a las 21.02 y las 21.06, el evento conocerá su fin.

Cuánto dura el eclipse en Teruel y diferencias con otros puntos de la provincia

En Teruel, capital de la provincia, la fase de oscuridad total tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 34 segundos. Si pasamos a otros puntos clave del territorio turolense, conviene resaltar el nombre de Valdelinares, ya que, al ser el municipio más alto de España, registrará la mayor duración de la totalidad del fenómeno. La oscuridad se prolongará durante 1 minuto y 39 segundos, con un inicio previsto para las 20.30 y un ocaso fijado en las 21.04.

En cuanto a diferencias cronológicas en otros puntos del territorio turolense, estas varían por escasos segundos dependiendo de la ubicación.

Así, en Mora de Rubielos la totalidad durará 1 minuto y 35 segundos (iniciando a las 20:31); en Albarracín alcanzará 1 minuto y 33 segundos (con inicio a las 20:30); y en el Pico Javalambre, la oscuridad total será de 1 minuto y 27 segundos, comenzando la fase cumbre a las 20:31 horas.

Altura del Sol y orientación: cómo no perderse el eclipse 2026

El gran desafío visual de este evento es que, durante el minuto y medio de máxima ocultación, el Sol estará extremadamente bajo, a unos 5 grados sobre el horizonte. Sin embargo, la provincia cuenta con una enorme ventaja: su altitud media de unos 1.100 metros reduce notablemente la columna de atmósfera que debe atravesar la luz, lo que garantizará una visión mucho más pura y nítida de la corona solar.

Es vital prevenir a los cazadores de eclipses que deben buscar miradores llanos, elevados y sin ningún tipo de obstrucción visual hacia el Oeste- Noroeste. A esto se suma que agosto en Teruel presenta un factor clave: una probabilidad histórica de más del 70 % de contar con cielos totalmente despejados.

Dónde ver el eclipse en la provincia de Teruel: Puntos Oficiales de Observación y accesos regulados

Estación de esquí de Javalambre y Calamocha:

El Gobierno de Aragón ha designado como Puntos de Observación Oficiales (POGA) la estación de esquí de Javalambre (en Camarena de la Sierra) y el antiguo aeródromo de Calamocha. El acceso a estos enclaves se controlará mediante reserva previa a través del portal turismodearagon.com, permitiendo el estacionamiento y la acampada de forma escalonada desde las 10:00 horas del 10 de agosto hasta el día 13.

El centro astronómico Galáctica (Arcos de las Salinas):

El centro de divulgación astronómica Galáctica, en Arcos de las Salinas, acogerá el 11 y 12 de agosto la llamada Eclipse Experience 2026. El recinto ofrecerá una observación guiada con telescopios, ambientación musical, gastronomía y ponencias en directo de destacados investigadores, meteorólogos y astronautas.

Observación monumental: Teruel capital y Albarracín:

Con el mudéjar como telón de fondo, para aquellos que busquen fusionar el fenómeno celeste con el patrimonio histórico, las murallas y miradores, Albarracín brindará un primer plano excepcional orientado al oeste. Por su parte, la ciudad de Teruel permitirá capturar espectaculares imágenes en zonas elevadas y abiertas como el Paseo del Óvalo o el entorno del Acueducto de los Arcos, posibilitando admirar el eclipse con las singulares torres mudéjares de fondo.

Aragón ha seleccionado varios enclaves para observar el eclipse total de sol para canalizar la llegada de visitantes, con una planificación que contempla una afluencia de hasta 400.000 personas y que prioriza la seguridad, los accesos y la capacidad de acogida.