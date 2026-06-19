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19 JUN 2026|

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Las cuatro vacantes MIR ya están cubiertas y el sector de Alcañiz tendrá 8 médicos residentes

La mitad de las plazas quedaron desiertas y solo cuatro facultativos estaban trabajando en los centros de salud de Híjar, Andorra, Caspe y Alcañiz

Una de las consultas del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA
Una de las consultas del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA

Gema Romero19 06 2026

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AlcañizHospital Alcañiz

SaludSociedad

El Sector Sanitario de Alcañiz ha logrado cubrir la totalidad de sus plazas de formación tras finalizar el proceso de adjudicación extraordinaria. De las ocho plazas de Médico Interno Residente (MIR) disponibles, cuatro se asignaron en la convocatoria ordinaria, mientras que las cuatro restantes han sido cubiertas en la segunda vuelta.

Con este resultado, el territorio encadena su segundo año consecutivo logrando el cupo completo. A pesar de que en la primera fase cuatro personas renunciaron a su plaza, la unidad docente pone en valor el atractivo de formarse en un sector como el de Alcañiz. Miguel Guiu, representante de la unidad docente, ha subrayado que la atención y el seguimiento que recibe un residente en centros de este tamaño es mucho más personalizada que en los grandes complejos urbanos.

Guiu ha destacado la importancia de contar con ocho residentes por segundo año consecutivo, un hecho que permite recuperar la "normalidad" y mejorar sustancialmente la dinámica de grupo. El haber cubierto todas las plazas facilita el aprovechamiento de los recursos y la organización de talleres, seminarios y actividades formativas que resultan mucho más complejas de ejecutar con grupos reducidos.

Esta noticia coincide con la puesta en marcha definitiva del nuevo hospital de Alcañiz. No obstante, desde la unidad docente no consideran que el espacio sea el factor determinante para la enseñanza, ya que defienden que “la verdadera calidad formativa reside en el equipo humano y los recursos docentes ya acreditados en la zona”.

Ocho residentes para cuatro centros de salud

La formación de estos nuevos médicos no se limita al ámbito hospitalario, sino que se extiende por todo el sector sanitario. Los residentes se integrarán en una unidad docente que abarca tanto el hospital como los cuatro centros de salud acreditados: Andorra, Alcañiz, Híjar y Caspe. Gracias a la cobertura total de las plazas, el reparto de efectivos será equitativo, incorporándose dos residentes en cada uno de estos centros.

Este modelo permite que los futuros facultativos realicen la mitad de su formación en contacto directo con la atención primaria del territorio. Tras la publicación de las relaciones definitivas de adjudicatarios este 18 de junio, los nuevos profesionales tomarán posesión de sus plazas los días 29 y 30 de junio. El próximo martes, último día del mes, marcará oficialmente el inicio de su etapa formativa en el sector turolense.

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