Eduardo Lolumo: «Hablar de bombas meteorológicas y de hormigas no es científico. Para la ciencia ficción ya está el cine»

¿Le preguntan si el calentamiento global no existe?

En ningún sitio al que voy, en ningún lugar me dicen “ahora nieva más”, “ahora hace más frío” o “ahora en verano hace menos calor”. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero los datos además es que lo plasman. Efectivamente puntualmente podemos tener un día de mucho frío, o una nevada histórica como Gloria, que afectó al Matarraña especialmente o episodios como Filomena. Pero son días concretos, episodios concretos, por cierto, mucho más intensos por ese calentamiento global. Fuera de esos días en los que pueda hacer frío la cruda realidad es que las temperaturas son cada día más altas. He llegado a leer tuits y opiniones de políticos de todas las ideologías que lo han negado bien sea por convicción, tras una intensa nevada o aludiendo a fuentes de dudosa procedencia. Un día desde El Tiempo de Aragón Televisión contesté incluso al expresidente Donald Trump.

Hay algunos medios que se hacen eco de gente que "predice" el tiempo a largo plazo en función de lo que hacen las hormigas... ¿Cree que algunos medios que se hacen eco de fake-news meteorológicas atienden a ciertos intereses para manipular el calentamiento global?

Todo lo que no tenga que ver con la ciencia hace mucho daño. Hablar de hormigas, de “bombas meteorológicas” y demás expresiones similares no son ciencia, son ciencia ficción y para eso ya existen las películas. Por ello estas charlas son importantes, para aportar conocimiento. No hay ningún beneficio oneroso ni intereses conspiranoicos. Nosotros vamos a los datos. A datos que incluso aporta la NASA. Titulares como los que comentas provocan un hastío en la gente, que acaba harta de tanta información errónea y luego cuando de verdad sucede algo o se predice algún episodio extraordinario no hacen caso. Pero esto no es nuevo en el mundo del periodismo, la búsqueda de un titular erróneo, que por lo tanto ya no es periodismo, siempre ha existido. Se ha llegado a acusar a Aemet de mentir. Existe una cultura popular que me encanta y existen ciertos nexos entre comportamientos animales previos a una probable tormenta inminente. Pero en mi larga experiencia y atendiendo a la ciencia, se puede decir que es una temeridad, por calificarla de alguna manera, basar predicciones mensuales o trimestrales en función de un comportamiento animal. Pero puedo entender también que detrás de todo esto pueda haber un afán de protagonismo.

¿Cuál es el objetivo de estas charlas?

A través de estas charlas intenso ser didáctico. Hay cuestiones muy básicas y fáciles de entender y mi objetivo como comunicador y como el maestro de escuela que empecé siendo es que la gente entienda varias cosas importantes para que luego toda la información se interprete bien y no lleve a equívocos. En primer lugar es importante que la gente entienda cómo está cambiando el clima. Siempre ha cambiado, siempre se han producido cambios climáticos pero no de la forma actual. El actual desierto del Sahara fue un vergel y Groenlandia fue mucho más cálida hace tan solo unos pocos milenios. El clima siempre ha cambiado por causas naturales como volcanes, actividad solar o muchos otros factores. Por ello a esta charla la llamo ‘Cambio climático actual’. Lo que tenemos ahora es un calentamiento global en el que todos los científicos están de acuerdo, y así nos lo dicen los datos, en que la quema de combustibles fósiles por la acción humana ha disparado de forma exponencial los niveles de dióxido de carbono. Lo que ello conlleva que la temperatura haya aumentado de forma importante. Además nunca antes el clima había cambiado tan rápidamente como ahora. El clima ha cambiado en todo el mundo. Especialmente en los últimos 50 años.

Creo que también ayuda a diferenciar clima y meteorología.

Otro de los objetivos es explicar la diferencia entre clima y el tiempo o meteorología. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar y que se conforma por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc… aunque aquí un día haga frío no decimos que tenemos un clima polar, si no que es mediterráneo. Si en Londres hace un día de calor no decimos que tiene un clima desértico o mediterráneo, sino que tiene un clima atlántico. En cambio el tiempo, las condiciones meteorológicas de un determinado día, es lo que nosotros predecimos en base a unos modelos. Y lo cierto es que los pronósticos son hoy en día muy certeros. Subrayo que los mateorólogos, los técnicos y agencias públicas como Aemet, que es una agencia conformada por científicos y funcionarios, se deben a los datos y a la ciencia y no a ningún otro interés externo.

No puedo dejar de preguntarle por los pronósticos de los móviles, que a mi parecer no dan ni una, pero la gente no me cree… ¿Le sucede lo mismo?

Los móviles cambian de pronóstico cada dos por tres. La gente cree que aciertan porque conforme se acerca el día o la hora han modificado su pronóstico y parece que siempre acierten. Lo digo siempre en todas las charlas así que entiendo perfectamente lo que me preguntas.

Llevamos un verano cálido y con muchas pedregadas en Aragón…

Sí. Y me temo que el año va a acabar siendo, nuevamente, uno de los más cálidos de la historia. Ese calor sin duda favorece que se produzcan tormentas severas y precipitaciones torrenciales como el episodio que tuvimos a principios de julio en Zaragoza o las tormentas de piedra que han afectado al Bajo Aragón. El calentamiento global no siempre implica que vaya a llover menos, pero sí que esas precipitaciones caen en menor tiempo y por ello lo hacen de forma más intensa.

¿Cómo surge ofrecer una charla de este tipo en Torre de Arcas?