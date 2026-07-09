El Club Voleibol Playa Bajo Aragón alerta de su situación y reclama una instalación adecuada para garantizar su continuidad

El Club Voleibol Playa Bajo Aragón ha hecho pública su preocupación por la situación que atraviesa la entidad y ha reclamado al Ayuntamiento una instalación adecuada que permita garantizar la continuidad de esta modalidad deportiva en la capital bajoaragonesa. El club, creado en el año 2021 como la segunda entidad de Aragón dedicada exclusivamente al vóley playa, asegura que la falta de unas pistas en condiciones ha provocado una importante pérdida de deportistas y ha condicionado tanto los entrenamientos como la participación en competiciones oficiales.

Según la presidenta y coordinadora del club, Patricia Gómez, la falta de una instalación específica en Alcañiz obliga a los deportistas a desplazarse cada semana hasta el Camping La Estanca, lo que dificulta la incorporación de nuevos jugadores y ha reducido considerablemente la participación. "Hemos pasado de tener cerca de 60 jóvenes interesadas a apenas nueve este año. Hay familias que no pueden asumir los desplazamientos y nos vemos obligados a plantearnos el cierre del club", lamenta.

La entidad recuerda que nació gracias al apoyo del Camping La Estanca, que cedió un espacio para instalar las primeras pistas de arena. Pese a disponer únicamente de dos meses de preparación y unas instalaciones todavía sin finalizar, el equipo logró proclamarse campeón de Aragón en su primera temporada y representar a la comunidad en el Campeonato de España celebrado en la localidad gallega de Dumbría.

Éxitos autonómicos y nacionales pese a las dificultades

Posteriormente consiguió un tercer puesto autonómico y, en la temporada 2023/2024, volvió a clasificarse para el campeonato nacional tras proclamarse subcampeón aragonés. Sin embargo, el club sostiene que la temporada 2024/2025 supuso un punto de inflexión debido a los problemas con la instalación de juego.

Gómez explica que la situación ha cambiado radicalmente en las dos últimas temporadas debido a los problemas para entrenar en condiciones. "Llevamos desde el principio de temporada trasladando al Ayuntamiento que la arena no es la adecuada para entrenar a niñas de entre 10 y 17 años y existe riesgo de lesiones. Se apelmaza y es como jugar sobre bloques de cemento", afirma.

La falta de condiciones obligó a paralizarlo todo

Según explica, la falta de una pista operativa a tiempo impidió preparar con normalidad los campeonatos e incluso obligó a paralizar durante un año la actividad de la entidad. Durante ese periodo solicitaron al Ayuntamiento la posibilidad de utilizar la plaza de toros para entrenamientos y para organizar un Campeonato de Aragón, una propuesta que, aseguran, fue rechazada al considerar que la arena del coso podría deteriorarse.

La plaza de toros de Alcañiz adecuada para la practica del voleibol playa / Cedida

Desde entonces, la directiva afirma haber mantenido diversas reuniones con responsables municipales para solicitar la construcción de una instalación específica. Según relatan, inicialmente el proyecto llegó a contemplarse en los presupuestos municipales, aunque posteriormente fue retirado al priorizar otras inversiones deportivas. El club reconoce la implicación del concejal de Deportes, Eduardo Orrios, y del jefe de la brigada municipal, Alfonso, por intentar mejorar la situación, pero considera que las actuaciones realizadas han sido insuficientes.

La principal queja se centra en el estado actual de la arena, que, según denuncian, presenta piedras, palos, cristales, escasa cantidad de material y un fuerte apelmazamiento que dificulta la práctica deportiva y aumenta el riesgo de lesiones. De hecho, aseguran que una jugadora sufrió una herida en la rodilla al lanzarse durante un entrenamiento y que cuatro parejas de categorías superiores renunciaron a competir por no poder preparar los campeonatos en condiciones. Pese a ello, el club logró un décimo puesto en categoría cadete y un subcampeonato de Aragón en infantil.

Un esfuerzo que puede empujar a la desaparición

La entidad también denuncia el esfuerzo económico y humano que supone sacar adelante las competiciones. Como ejemplo, explica que la víspera del último Campeonato de Aragón, organizado en Alcañiz, los propios integrantes del club tuvieron que preparar manualmente las pistas durante cinco horas, utilizando rastrillos y palas al no haberse acondicionado previamente la arena. A ello se sumaron cerca de 500 euros de gastos en trofeos, balones, agua, detalles para los participantes y material específico para la organización.

El Club Vóley Playa Bajo Aragón considera que la ciudad dispone de espacio suficiente para albergar una instalación permanente, donde, además de tres pistas de vóley playa, podrían habilitarse campos para fútbol playa y balonmano playa, disciplinas cuyo desarrollo también respaldan otras entidades deportivas locales. La entidad insiste en que no reclama una infraestructura de grandes dimensiones, sino unas condiciones mínimas que permitan entrenar y competir con seguridad.

Finalmente, el club advierte de que, si no se adoptan medidas para mejorar las instalaciones, su continuidad podría verse comprometida. Desde su creación, el proyecto nació con el objetivo de unir a jugadores procedentes de los clubes de pista del territorio y ofrecer una nueva modalidad deportiva en la zona, un propósito que, aseguran, ahora depende de contar con unas pistas acordes a las necesidades de la competición.

Propuesta del Club Voleibol Playa Bajo Aragón para unas nuevas instalaciones en Alcañiz / Cedida

El Ayuntamiento defiende las inversiones realizadas y admite la falta de espacio para nuevas instalaciones

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios, ha asegurado que el consistorio es consciente de las dificultades que atraviesa el Club Voleibol Playa Bajo Aragón, aunque sostiene que durante los últimos años se han realizado actuaciones para mejorar las pistas del Camping La Estanca, donde entrena la entidad. Según explica, en 2025 el Ayuntamiento destinó cerca de 5.000 euros a la instalación, con un aporte de arena consensuado con el propio club, trabajos de nivelación del terreno y labores de acondicionamiento realizadas por la brigada municipal.

Orrios reconoce que el desplazamiento hasta La Estanca supone un inconveniente para los deportistas, pero afirma que el Ayuntamiento no dispone actualmente de suelo municipal para construir unas nuevas pistas permanentes dentro de la ciudad. En este sentido, recuerda que la propuesta de ubicar una instalación junto a la piscina climatizada fue descartada porque el espacio está reservado para un vial de servicio y futuras instalaciones deportivas.

Respecto a la posibilidad de utilizar la plaza de toros como lugar habitual de entrenamiento, el concejal explica que el consistorio considera que esa ubicación no reúne las condiciones para un uso permanente, ya que limitaría el desarrollo de otras actividades. No obstante, deja abierta la puerta a estudiar su utilización de forma puntual para competiciones o eventos concretos.

Desde el Ayuntamiento insisten en que seguirán colaborando con el club para mejorar las instalaciones existentes cuando sea necesario. "Somos conscientes de la falta de instalaciones deportivas en la ciudad y vamos a seguir trabajando para tener más espacios. Incluso con la nueva creación del nuevo polideportivo en el instituto, pero en este caso sí que es cierto que es un deporte que ha ido en auge en otros años y por espacio municipal no hemos podido acometer la demanda como nos ocurre con otros clubes que nos exigen", explica.

"Vamos a seguir trabajando para que, siempre que las circunstancias lo requieran, podamos acometer mejoras", señala Orrios, quien recuerda que esta situación afecta también a otras disciplinas deportivas que demandan nuevos espacios en Alcañiz.