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23 JUL 2026|

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El incendio de Ejulve está estabilizado y se trabaja en refrescar toda la zona calcinada

La situación sigue mejorando después de que el fuego haya calcinado en los últimos días más de 1.400 hectáreas de monte con un perímetro de unos 28 kilómetros

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El humo todavía es visible en la Sierra de Majalinos./ INFOAR
El humo todavía es visible en la Sierra de Majalinos./ INFOAR

Marina Monreal23 07 2026

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El incendio en el sierra de Majalinos, en el término municipal de Ejulve está ya estabilizado. Los efectivos que trabajan en la zona, dieron la situación por controlada en torno a las 21.30 del miércoles. Actualmente, todavía trabajan en la zona cuatro brigadas terrestres, cinco autobombas y una APN del dispositivo INFOAR. Además, también permanece en la zona una nodriza de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Según los ultimos datos, se mentiene el número de hectáreas quemadas en 1.400, practicamente todas ellas en el término municipal de Ejulve y en la sierra de Majalinos. Aunque hay una parte quemada que coincide con el terrible incendio que asoló la zona en 2009, este ha calcinado zonas de pinar que entonces se salvaron.

Durante la jornada del miércoles, prácticamente todo el perímetro de las llamas -unos 28 kilómetros- estaba frio y se ha rebajó la alerta de Protección Civil a nivel operativo 0.  A lo largo de la mañana se permitió el regreso de las 266 personas desalojadas: 250 de Molinos, 11 de La Cañadilla y 5 de Cirugeda. Se reabrieron también las dos carreteras que tuvieron que ser cortadas la A-1702 (The Silent Route) entre Villarluengo y Ejulve y la A-2403 de Ejulve hacia el cruce con la TE-49 en la Venta de La Pintada.

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