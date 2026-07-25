Las llamas siguen activas en Ejulve. El incendio forestal en la sierra de Majalinos lleva ya cinco días ardiendo y ha calcinado ya 2.900 hectáreas. Después de una noche de trabajo, La evolución durante la pasada noche ha permitido consolidar el trabajo realizado por el operativo de extinción, que afronta la jornada de este sábado con el objetivo de afianzar los avances conseguidos antes del incremento del viento previsto para las próximas horas. Se mantien el desalojo de cinco núcleos ubanos con unos 175 vecinos. Asimismo, permanecen cortadas las carreteras A-1702; TE-39 y TE-8101.

Durante la noche, los esfuerzos se han centrado en proteger la localidad de Cuevas de Cañart, donde las llamas llegaron a estar muy cerca de las viviendas. Los efectivos de la UME y también los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza estuvieron al frente de la operación.

Imágenes aéreas del incendio en Ejulve. / L.C.

Colaboración de agricultores voluntarios

A penas unas horas antes, agricultores voluntarios se encargaban de hacer cortafuegos con sus tractores para evitar el avance de las llamas. Simultáneamente, los trabajos en los campos se dieron cerca de Molinos, donde el fuego estuvo a unos cuatro kilómetros de las Grutas de Cristal. Las llamas han quedado lejos de Seno y las pedanías de Castellote que este viernes tuvieron que ser evacuadas.

Para este sábado está prevista la actuación de nueve helicópteros , siete cuadrillas helitransportadas de INFOAR, tres aviones del MITECO y 10 cuadrillas terrestres. Completan el operativo seis autobombas, un BRIF, una dotación de la UME, tres bulldozers, bomberos de DPT, DPZ y Ayuntamiento de Zaragoza y el director técnico de extinción y grupo de apoyo (GADEX).

El operativo prosigue ahora aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables de la mañana para consolidar el perímetro del incendio. No obstante, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un incremento del viento de norte a partir del mediodía, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

🧑‍🚒💦🔥 Misiones de ataque directo con autobomba durante la noche para extinguir las llamas en el incendio forestal de #IFEjulve #Teruel pic.twitter.com/tyfC7QFFcY — UME (@UMEgob) July 25, 2026

175 vecinos siguen desalojados

La densa columna de humo que durante este viernes fue acercándose a los municipios obligó a desalojar Cuevas de Cañart y los núcleos de Ladruñán y Dos Torres de Mercader, así como los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, pertenecientes al municipio de Castellote.

Aunque todos ellos fueron recibidos en Alcorisa, finalmente solo una treintena tuvo pasar la noche en el albergue. El resto se quedaron con familiares o amigos o regresaron a sus primeras residencias. Está previsto que pasen el día en el polideportivo, donde hay preparadas hasta 90 camas más en caso de que haya más evacuaciones, a la espera de recibir noticias sobre el avance del fuego.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido en que "cuando se da una orden de evacuación de un municipio o de un núcleo de población es de obligado cumplimento". Y es que 16 personas han decido no acatar la orden del 112 enviada a través del sistema ES-ALERT "poniendo en peligro su vida y la de la Guardia Civil que tiene que protegerles". Por eso, si algún vecino quiere colaborar "debe dirigirse al Puesto de Mando Avanzado que será el encargado de encomendarles una labor".

El fuego de La Cerollera a punto de estabilizarse

La situación es aparentemente mejor en La Cerollera, Allí, la evolución del incendio continúa siendo favorable tras la noche y pretende darse por estabilizado a lo largo de la mañana con unas 82 hectáreas calcinadas. Pese a ello, se van a mantener trabajos con los helicópteros ligeros de Alcorisa y Peñalba al menos durante la mañana.

Agricultores voluntarios estuvieron labrando campos para evitar el avance hacia Ejulve y Molinos./ CEDIDAS