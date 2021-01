Estos últimos días no ha habido mucho movimiento en las editoriales, pero de estos pocos cabe destacar una buena novela de intriga (un «thriller» dicen los entendidos), que no me resisto a recomendaros. Viene de la mano de un joven autor bilbaíno que ya nos sorprendió con su anterior y primera novela: «La ciudad de la lluvia», y que ahora, dos años después, afianza la buena impresión que nos deparó con una segunda novela metaliteraria (la que por sus páginas transita con importancia la literatura) de escritura clara y perfecta, y con una intriga inteligente y feroz; su nombre: ALFONSO DEL RÍO. Y el título de este habil relato: «EL LENGUAJE OCULTO DE LOS LIBROS». Perfecto y esperanzador título.

Corre el año 1933, Gabriel de la Sota es un escritor y empresario vasco que da clases en Oxford. De pronto, toda su vida se ve amenzada por un suceso del pasado que alguien está dispuesto a sacar a la luz. No sabe quién puede ser el sabedor de ese secreto, pero esta amenaza le decide a escribir una gran novela. Una obra maestra para la que pide ayuda a sus dos grandes amigos y miembros del cenáculo literario de Oxford «los Inklings» (iniciados): J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. Esa novela: «El Señor del Mal» será su obra póstuma que se convertirá en un éxito internacional.

Tras su desaparición no fue mucho lo que dejó Gabriel de la Sota, pero ahora, años más tarde, en 1961, empiezan a publicarse unos extractos de la novela en la presuntamente están incluidos varios acertijos donde encontrar pistas sobre una supuesta fortuna que poseía el escritor.

Su hija Ursula de la Sota, también afamada escritora, contrata en Londres a un prestigioso abogado para que investigue qué puede haber de cierto sobre la existencia de dicha fortuna. Y hasta aquí os puedo contar.

«EL LENGUAJE OCULTO DE LOS LIBROS» se desarrolla pues en tres ciudades distintas (ciudades también protagonistas, por cuyos ambientes, calles y paisajes pasearemos y nos deleitaremos), y dos épocas diferentes: 1933 y 1961, que DEL RIO va alternando con tanta pericia que mantiene al lector pegado a sus páginas, y en la que pese a la compleja estructura creada -con continuos saltos entre años y continentes-, consigue con gran habilidad que no nos sintamos, en ningún momento, desubicados ni perdidos en la lectura.

Una novela, en verdad, deliciosa, entretenida y de compulsa lectura, que nos va a hacer disfrutar con una historia en la que la literatura tiene una importancia fundamental; un relato sobre el bien y el mal, el amor a la verdad y un canto a la verdadera amistad, esa que acompaña y no juzga. Un libro con calidad y que hace que te olvides de todo, también de esta «miseria» vírica que no ceja.