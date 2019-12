El Melocotón D.O. alcanza los 4 millones de kilos

El Melocotón Denominación de Origen Calanda ha cerrado una buena campaña en la que se han recogido cerca de cuatro millones de kilos. Así, se han superado por mucho los dos millones y medio de kilos del año pasado, cuando se registró una de las cosechas más bajas de los últimos años por el granizo. «Al no haber caído pedrisco en todo el año, la cosecha ha sido mucho mejor», explica el presidente del Consejo Regulador, Samuel Sancho. Además, no ha faltado agua. «Aunque no ha llovido, los pantanos han aguantado bien y, al estar en regadío, no ha faltado agua. Eso sí, siempre son buenas las precipitaciones en verano para los frutales, porque se limpian y se oxigenan», recuerda. Eso sí, este año se ha retrasado unas semanas la cosecha. Puede que haya sido por las altas temperaturas del verano pero también otro factor es el desgaste de los árboles. «No se sabe muy bien», reconoce.

En cuando a la exportación, la Denominación de Origen reconoce que El Melocotón de Calanda D.O. se distribuye fundamentalmente en la zona y en el resto de España. No obstante, entre el 25% y el 30% del total certificado se exporta a otros países y, cada vez más, se tiende a tejer conexiones con el exterior para que aumente el valor del producto. El principal comprador es Alemania y, a día de hoy, la D.O. centra sus esfuerzos en conseguir enviar una mayor cantidad al país germano. Otros destinos habituales son Portugal, Italia o Suiza, con los que se lleva trabajando varios años.

Aunque Sancho se muestra contrario a los aranceles que pretende instaurar EEUU porque «echa por tierra todo el buen trabajo de agricultores de otros sectores», explica que no afecta al melocotón, ya que no exporta al contienente americano.

Por otra parte, recuerda que el Centro de Investigación Alimentaria de Aragón (CITA) sigue estudiando nuevas variedades en su finca de pruebas ubicada en Puigmoreno.