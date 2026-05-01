El Movimiento de Acción Rural convoca una gran movilización en Montalbán el 30 de mayo

El Movimiento de Acción Rural ha convocado una concentración y manifestación el próximo 30 de mayo en Montalbán con el objetivo de reclamar mejoras urgentes en los servicios públicos en la provincia de Teruel. La iniciativa busca movilizar a vecinos de distintas comarcas ante lo que consideran un deterioro continuado de derechos básicos en el medio rural.

José Antonio Domingo, portavoz del colectivo, ha explicado que la protesta pretende ser un punto de encuentro para toda la provincia: «La idea básicamente es seguir reivindicando los servicios públicos. Seguimos pidiendo sanidad pública de calidad, seguridad, transporte, educación y los mismos derechos que cualquier ciudadano de zonas urbanas».

Reivindicación de igualdad entre medio rural y urbano

Desde el Movimiento de Acción Rural insisten en que el problema no es nuevo, sino estructural. Denuncian que los habitantes del medio rural se han acostumbrado a convivir con carencias que consideran inaceptables: «Nos acostumbramos a vivir con falta de médicos, con falta de Guardia Civil… y parece que no pasa nada, pero realmente sí que pasa», ha señalado Domingo.

La movilización no se limitará a las Cuencas Mineras, sino que está abierta a toda la provincia. El objetivo es visibilizar que estas carencias afectan a amplias zonas de Teruel.

Uno de los principales problemas señalados es la escasez de efectivos de la Guardia Civil, única fuerza de seguridad en muchos municipios: «Si la Guardia Civil no tiene las coberturas necesarias, estamos vendidos», ha advertido el portavoz.

En materia sanitaria, aunque reconocen cierta mejora reciente en el centro de salud como el de Utrillas, alertan de su fragilidad: «Sabemos que lo tenemos cogido con hilos. La sanidad pública es un derecho irrenunciable y vamos a seguir reivindicándolo». Además, critican la falta de diálogo con la administración autonómica: «El consejero no nos ha querido recibir en cuatro años», ha denunciado.

El transporte y la movilidad son otro de los ejes de la protesta. Aunque se han logrado pequeñas victorias, como el mantenimiento de algunas paradas, el colectivo teme nuevos recortes: «¿Sabes por dónde se recorta siempre? Por la parte más fácil: el mundo rural». También alertan del cierre de oficinas liquidadoras en pueblos aragoneses, lo que obligará a muchos vecinos a desplazarse: «No todo el mundo tiene la movilidad necesaria, especialmente la gente mayor».

Una movilización abierta, pacñifica y reivindicativa

La jornada del 30 de mayo tendrá un carácter tanto reivindicativo como participativo. Incluirá lectura de manifiesto, recorrido por el municipio y actividades culturales: «Va a ser una concentración lúdico-festiva, pero que sepan que no estamos de acuerdo», ha explicado Domingo. El movimiento ha optado por no ceder protagonismo a partidos políticos, aunque sí invitará a representantes institucionales: «No queremos que nadie monopolice la movilización».

El Movimiento de Acción Rural espera repetir o incluso superar la participación de anteriores movilizaciones, donde llegaron a congregar más de mil personas. Para ello, iniciarán una campaña de difusión en las próximas semanas. El mensaje final del colectivo es claro. «Seguimos teniendo que salir a la calle a reivindicar los derechos que creemos que nos corresponden», defienden.