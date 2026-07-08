El museo Juan Cabré de Calaceite inaugura este jueves la exposición ‘Christian Sorg. Un verano compartido’

El museo Juan Cabré de Calaceite inaugurará este jueves la exposición 'Christian SORG. Un verano compartido', la cual se podrá visitar hasta el 27 de septiembre. La muestra presenta cuatro pinturas de gran formato y seis dibujos que están inspirados por el entorno de esta zona. El artista francés se instaló temporalmente en un taller-patio situado en la calle Santa Bárbara de Calaceite y en los alrededores de Cretas para pintar y dibujar.

El fotógrafo Jean Marie del Moral siguió de cerca el trabajo de Sorg en estos municipios del Matarraña, así como en Borgoña (Fontenille) y en París, y el director Romain Sorg recogió también esta experiencia en el documental ‘IN SITU’. Varias de las fotografías de Del Moral, así como el documental, acompañan y apoyan la obra de Christian Sorg en esta exposición

Calaceite y el Matarraña se encuentran entre los lugares favoritos del pintor francés Christian Sorg desde que los descubrió en el año 1992. En su dilatada carrera, Sorg ha realizado más de 400 exposiciones en diversos países y el Museo Juan Cabré ha sido sede de varias de ellas.

'Christian SORG. Un verano compartido’ puede visitarse hasta el 27 de septiembre los jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas.

Christian Sorg

Christian Sorg (1941, París) es un pintor francés que vive y trabaja en Francia y España. Su trayectoria artística comenzó en la École des Arts Appliqués, donde decidió estudiar escultura y continuó sus estudios en la École Nationale des Beaux-Arts de París, desarrollando allí su vínculo con la pintura. A lo largo de los años, Sorg ha creado un lenguaje pictórico único, inventando su propio método para interpretar y apropiarse de la realidad.

A principios de la década de 1990, tras numerosas estancias en Aragón, surgió en él una nueva caligrafía pictórica. Exploró este territorio y visitó yacimientos prehistóricos de la región del Levante y Borgoña (Francia). Esto le llevó a plasmar sobre el lienzo la presencia de las primeras obras de arte humanas y la fragilidad del mundo y del medio ambiente.

Sus obras forman parte de prestigiosas colecciones como las del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, el Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, el Musée National d’Art Moderne del Centre Georges Pompidou, Les Abattoirs de Toulouse o la Bibliothèque nationale de France. En Aragón, se pueden encontrar sus obras en el Museo Juan Cabré de Calaceite, el IAACC Pablo Serrano, el Museo de Teruel, el Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés o el Museo Goya.