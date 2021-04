Elena Sanz consigue mejorar su marca personal en lanzamiento de martillo de 4 kilogramos

La alcañizana Elena Sanz se sigue superando día tras día. El pasado fin de semana estuvo Huesca en una competición donde comprobó la evolución de la nueva técnica de lanzamiento de martillo en su categoría. El domingo compitió con su club el UA Lleida en la Liga Catalana de Clubes de Categoría Absoluta en el estadio Sierrahina.

La bajoaragonesa realizó una buena competición en la que fue de menos a más ya que compitió con el martillo de 4 kg. cuando por su edad, Sub18, le corresponde el de 3 kg. En su mejor lanzamiento que alcanzó los 43,77 m. con el que consiguió mejorar su marca personal lo que le supone también ser récord de Aragón sub 23, sub 20 y mejor marca aragonesa sub 18 en lanzamiento de martillo de 4 kg. A todo ello se le une que con dicha distancia es también mejor marca absoluta de esta temporada en Aragón y se coloca cuarta del ránking de la RFEA.