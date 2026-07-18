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18 JUL 2026|

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Goya Bayo, la sensibilidad para atrapar el instante justo con lápices de madera

EncontrARTE. Vecina de Valmuel, Bayo estudió técnico de Corte y Confección y con los años hasta aprendió a tapizar. Dibuja desde niña con una destreza que ha ido entrenando

Goya Bayo Marín, delante del cuadro en el que pintó a su suegro en su campo de ajos. Preside un lugar destacado en casa. / B. Severino
Goya Bayo Marín, delante del cuadro en el que pintó a su suegro en su campo de ajos. Preside un lugar destacado en casa. / B. Severino

Beatriz Severino18 07 2026

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En su cocina los tomates guardan el reflejo de la luz natural. Nunca se apaga sea de día o de noche, siempre están esplendorosos. En otra habitación pueden olerse los ajos y pueden escucharse los pasos de quien los sujeta. «Es mi suegro», explica. Con su mano, su sensibilidad y sus pinturas, Goya Bayo Marín (1952) ha encapsulado en el tiempo la esencia de cada escena.

Con sus cuadros es fácil verse en un huerto de tomates o entre olivos. Dibuja desde niña y esa destreza se ha ido agrandando y diversificando con el paso de los años a base de ir a clases siempre que ha podido. «En el colegio siempre salía a la pizarra si había que dibujar, mis hermanas también pintan muy bien y tengo el recuerdo de mi padre que era ebanista dibujando para sus cosas de muebles», asegura. Su vida laboral está cosida con agujas e hilo como técnico de Corte y Confección. Se sacó el título en la Universidad Laboral de Zaragoza en horario nocturno mientras trabajaba en un taller de costura de mañanas.

El olivar de un vecino, su cuadro favorito. / G. B
El olivar de un vecino, su cuadro favorito. / G. B

Este trajín le hizo aparcar las clases de dibujo de las tardes a las que se había apuntado en la Escuela de Artes. Su regreso fue en Almudévar, el primer pueblo donde vivió por el trabajo de su marido. «En los pueblos entonces no había mucho para elegir y había un chico que hacía plumilla. Igual de otra manera no la hubiera probado porque no había hecho y me gustó», apunta. Allí, y ya con un hijo, dio clases de corte y confección, además de seguir cosiendo en casa para un taller de Zaragoza.

Llegó el traslado a Alcañiz, donde se apuntó a pintura en tela en la asociación de amas de casa. «Tampoco había hecho y también me gustó. A mi hijo le pinté camisetas». ríe. Compraron una casa en Valmuel y ya han pasado 39 años. La combinan con la de María de Huerva en Zaragoza, cerca de sus nietas. «Pero Valmuel es mi pueblo», aclara. No solo en casa hay obras suyas, también en varias vecinas que ha ido pintando en las clases por petición o como regalo.

Detalle de tomates a lápices de madera. / G. B.
Detalle de tomates a lápices de madera. / G. B.

«No me parece que haga nada extraordinario, pintar es mi vía de escape de la rutina. He pintado mucho, sobre todo de tarde y noche porque me relaja», reflexiona. Hace años que no toca el óleo, el acrílico no le disgusta pero no acaba de hacerse con las mezclas de color. Ha hecho grafito, pastel y acuarela, que le parece lo más complejo, aunque quizá el año que viene tome clases. «Me falta atreverme a hacer más contraste, peco de eso y de darle demasiados detalles», analiza. Ella es su mayor crítica, aunque si se para a pensar, considera que «igual no está tan mal». Y con el tiempo se ha dado cuenta de que nunca ha sido muy de acatar la norma.

La plaza de Valmuel, su pueblo. / Goya Bayo
La plaza de Valmuel, su pueblo. / Goya Bayo

El dibujo sigue siendo su predilección y los lápices de colores de madera son ahora sus herramientas preferidas. Aprende en cada clase, por eso le gusta ir, pero con quien más disfruta, además de que también aprende, es con sus dos nietas de 12 y 8 años. «Con ellas sí que he dibujado mucho desde que eran pequeñas. Así nos entreteníamos, y lo que más me gusta es pasar tiempo con ellas», sonríe.

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