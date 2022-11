Gustavo Ramos: el corazón de Commando Ramone, Effe, Visitantes…

Casi tres décadas cumple la relación que mantienen Gustavo Ramos Padilla (Alcañiz, 1972) y la percusión. El suyo es un ejemplo claro de la influencia que ejerce un hermano mayor. A medida que a Roberto le iba interesando la música, y especialmente el rock, más inquietud iba despertando en Gustavo. De padre castelserano y madre granadina, la música siempre fluyó en un hogar en el que pronto se desplegó la primera batería. «Con el dinero que ganó mi hermano trabajando un verano se compró una y ahí empezó todo», dice Gus, como le conocen en los círculos cercanos.

La afición por la música se fue afianzando primero en el colegio en Escolapios «allá por 8ºEGB» cuando fue haciendo amistades afines a sus gustos por el rock y el heavy. Comenzaron las conversaciones sobre si montar un grupo. Este paso se dio en el instituto. Allí se unieron cuatro: El Chino, -que es guitarrista de Tente-, los hermanos José y Marcos Pellicer y él mismo. Neandertal boys se hicieron llamar y así debutaron en la semana cultural. Eduardo terminó por sustituir a Marcos y crearon Noddles, que funcionó «bastante tiempo».

Ensayaban en la carretera de Zaragoza, en los locales de las llamadas «antiguas escueletas». En ese tiempo Gustavo, que también tocaba la guitarra, guió sus pasos hacia la batería. Siempre ha sido autodidacta y ahí decidió formarse. En Alcañiz no existía opción y salió a Zaragoza a tomar clases con Toni García, profesor también de su hermano. Exprimió el instrumento en todas sus posibilidades y llegó por un tiempo ‘Ojo no caigas’, una agrupación de folk. «Mantener los grupos no es fácil porque llega un momento en que cada uno toma un camino», reflexiona. Aunque seguía siendo una afición, cada vez invertía más recursos en la batería.

Continuó en formación y se marchó a Teruel, donde tras un periodo de asentamiento, de conocer gente e ir a conciertos, en el año 2000 entró a formar parte de Visitantes. «Es uno de los grupos de mi vida, me llenaba», se sincera. Mientras, cinco años más tarde la organización del Granuja Rock, festival que puso a Castelserás y al Bajo Aragón en el calendario musical, reclamó una reunión de los viejos conocidos de Alcañiz para que actuaran en la presentación del evento. «Querían que tocáramos el disco ‘Loco Live’ de Los Ramones completo, así que, ¡qué leches!, pues claro que nos juntamos», ríe. Se fundieron en Commando Ramone Eduardo, Jose, El Chino, Roberto y el propio Gus. Si se les requiere, aunque cada uno siga con sus proyectos, se juntan para tocar. Unos siguen en Alcañiz como Tente, y Gustavo continúa en Teruel como batería de Effe y también como profesor. «Era electricista pero en 2014 estalló la crisis de la construcción y, o me iba fuera o no había trabajo», recuerda.

Una imagen promocional de Effe. El nombre del grupo es habitual en nominaciones

a los Premios de la Música y en 2023 esperan salir de gira. / Guada Caulín

Dijo «sí» a Francisco Gallego, quien acababa de crear On Music, una academia de música moderna en Teruel. Gus entró a dar clase de batería y al principio también de guitarra. «Empezamos los dos, ahora somos media docena de profesores y tenemos unos 200 alumnos», cuenta. «Tiene su cosa hacer de tu afición tu profesión, pero cuando me veo agobiado en clase con los críos pienso en los días a bajo cero en la obra y se me pasa todo», ríe.

Cambiar de vida de la mano de Gallego no fue casual. Se conocían de Almas para el diablo, un grupo «con un rollo más americano de los años 60 y 70». También porque fue el productor del primer disco de Effe, agrupación que nació capitaneado por Fabián, «colega de hacía años». Hizo un parón en su carrera musical para componer sus temas y ya son tres discos. Antes de final de año entrarán a grabar el que será el cuarto. Lo harán en los Estudios R5 de Pamplona, ya que desde el segundo disco es Kolibrí Díaz, guitarrista de Marea, el productor de Effe.

Así alcanzará el alcañizano la docena de discos de estudio entre todas las agrupaciones por las que ha pasado. «Me doy por satisfecho», dice. «Toda persona que se ha cruzado en mi camino ha influido y son incontables», añade. Toma el relevo en EncontrARTE de Eduardo Albalat, músico castellotano. Esto sigue y espera que 2023 traiga gira con Effe.