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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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17 JUN 2026|

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Encuentro entre DGA y la promotora de la nueva residencia de Alcañiz para abordar su apertura

El vicepresidente, Alejandro Nolasco, y la promotora CARAL establecen una toma de contacto para tratar la situación del servicio que sigue pendiente de permisos para comenzar a funcionar

Reunión entre Nolasco y CARAL. / DGA
Reunión entre Nolasco y CARAL. / DGA

La COMARCA17 06 2026

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Alcañiz

ActualidadInfraestructurasSociedad

La situación de la nueva residencia de Alcañiz ha sido uno de los temas a tratar este miércoles en la DGA en una reunión entre el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y la promotora Centro de Atención Residencial Alcañiz (CARAL), con la presencia -entre otros- de su directora general, Dolores Soria.

Ambas partes han abordado la situación del nuevo centro ubicado en la Ronda de Belchite. Las obras han finalizado y se encuentra pendiente de los permisos para la apertura y antes se ha actuado también en la urbanización de la calle.

En el encuentro, Nolasco, al frente tras el último cambio de gobierno de la consejería de la que dependen estos servicios, ha subrayado "el esfuerzo del Gobierno de Aragón en disponer de más plazas de residencias y más recursos para nuestros mayores". De esta manera, ha seguido, "fortalecemos el sistema de atención a quienes han estado toda su vida trabajando y merecen la máxima dignidad en todas las etapas de su vida".

Como recuerdan, este proyecto contempla la creación de empleo estable, la generación de actividad económica en el Bajo Aragón y la incorporación de modelos innovadores de atención, alineados con los principios de dignidad y autonomía hacia las personas mayores.

Desde CARAL, han destacado "la importancia de seguir avanzando para que este recurso pueda ponerse al servicio de la ciudadanía aragonesa en el menor plazo posible, contribuyendo a reforzar la red de atención a las personas mayores y dependientes".

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