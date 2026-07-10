Ensalada de bacalao marinado con stracciatella de burrata

Ingredientes
- Bacalao desmigado
- zumo de 1 naranja
- 1 cdta. de aceite de sésamo
- clavo molido
- pimienta blanca
- 1 cda. de salsa Perrins
- AOVE del Bajo Aragón
- Mezclum de lechugas
- stracciatella de burrata
Para la salsa: El caldo del marinado, aceite de girasol y zumo de lima.
Preparación
- Marinado: Mezcla el bacalao con el zumo de naranja, aceite de sésamo, clavo, pimienta, salsa Perrins y AOVE del Bajo Aragón. Marina de un día para otro en la nevera.
- Salsa: Escurre el bacalao reservando su caldo. Emulsiónalo con aceite de girasol y zumo de lima para crear una mayonesa muy ligera.
- Emplatado: Dispón una base de stracciatella de burrata en el plato. Coloca encima el mezclum de lechugas junto al bacalao marinado desmigado. Salsea por encima con la emulsión ligera.