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10 JUL 2026|

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Ensalada de bacalao marinado con stracciatella de burrata

RECETA. Una ensalada diferente para combatir el calor

Ensalada de bacalao marinado con stracciatella de burrata./ Manuel Barrau
Ensalada de bacalao marinado con stracciatella de burrata./ Manuel Barrau

La COMARCA10 07 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • Bacalao desmigado
  • zumo de 1 naranja
  • 1 cdta. de aceite de sésamo
  • clavo molido
  • pimienta blanca
  • 1 cda. de salsa Perrins
  • AOVE del Bajo Aragón
  • Mezclum de lechugas
  • stracciatella de burrata

    Para la salsa: El caldo del marinado, aceite de girasol y zumo de lima.

Preparación

  1. Marinado: Mezcla el bacalao con el zumo de naranja, aceite de sésamo, clavo, pimienta, salsa Perrins y AOVE del Bajo Aragón. Marina de un día para otro en la nevera.
  2. Salsa: Escurre el bacalao reservando su caldo. Emulsiónalo con aceite de girasol y zumo de lima para crear una mayonesa muy ligera.
  3. Emplatado: Dispón una base de stracciatella de burrata en el plato. Coloca encima el mezclum de lechugas junto al bacalao marinado desmigado. Salsea por encima con la emulsión ligera.

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