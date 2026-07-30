Entran por una ventana en el pabellón de Caspe para robar latas de refresco frías de la barra del bar

Por una ventana y de madrugada. Es el modus operandi de varias personas que han robado hasta en dos ocasiones numerosas latas de refresco en el pabellón Manuel Barriendo de Caspe. El género sustraído tanto el pasado lunes como en el fin de semana de San Cristóbal es de los organizadores de la II Liga Into Fútbol Sala de Caspe, que habían dejado la bebida en las neveras de la barra del bar. Los afectados comunicaron la situación a través de las redes sociales del evento deportivo, el pasado miércoles: "Nos han robado y no una, sino dos veces; pero tranquilos, que el tema ya está en manos de la Guardia Civil".

Además de colarse en el pabellón municipal, los implicados también tuvieron que romper los candados para poder abrir las neveras que contenían las latas, tal y como ha explicado la alcaldesa, Ana Jarque, en el pleno del Ayuntamiento. La regidora, además, ha publicado un vídeo en sus redes sociales denunciando los hechos y pidiendo apoyo para la Liga Into.