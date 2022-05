Se entregan los premios de los concursos literarios organizados desde la Biblioteca pública de Andorra

Andorra finaliza las Jornadas de Promoción del libro y la lectura con la entrega de premios de los concursos literarios organizados desde la biblioteca pública de Andorra. Este martes se hacía público el fallo del jurado de la XXVI edición del Concurso de relatos cortos Juan Martín Sauras, organizado por la Biblioteca Pública de Andorra en colaboración con la Concejalía de Cultura y Turismo el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Andorra. En esta edición se han presentado un total de 189 trabajos procedentes de distintas comunidades autónomas del estado español y de 10 países extranjeros como son Argentina, Chile, México, Cuba, Colombia, Bolivia, Portugal, Uruguay, Bélgica y Francia. Multitud de público ha asistido al acto de entrega que ha tenido lugar este jueves, a las 18.30, en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura.

Abría el acto el bibliotecario, Jesús García, quien daba paso a las palabras de la concejal de Cultura, Educación y Turismo, Margarita Santos que ha querido poner en valor el talento que hay entre los pequeños de la localidad y se ha mostrado orgullosa de ver el Espacio Escénico lleno de niños y familiares y por el impulso que se le da a la cultura en los colegios de la localidad. También ha querido agradecer a todos los participantes en los concursos que se organizan desde la Biblioteca de Andorra e insistía en la importancia que tiene potenciar la lectura y la escritura y agradeciendo a todos los que hacen posible que el Concurso de Relatos Cortos Juan Martín Sauras haya llegado a cumplir veitiseis ediciones.

El ganador del primer premio, dotado con 1.200 euros, ha sido el autor de Jaén, Luis Miguel Sánchez Tostado que, bajo el pseudónimo de Peter Fortabat, presentaba un relato titulado “Aquel cielo Carmesí”. Por motivos personales Luis Miguel Sánchez no ha podido asistir a recoger su premio pero, a través de un vídeo agradecía al jurado que hayan optado por su relato como ganador y a la Concejalía de cultura del Ayuntamiento de Andorra por apostar por la cultura y por literatura. El autor ganador también se ha mostrado apenado por no poder estar presente en la entrega y ha resumido brevemente su relato.

El texto ganador en referencias del autor “es un relato ficción forjado sobre un hecho real: la extraña aurora boreal que, durante la noche del 25 al 26 de enero de 1938, tiñó de rojo el firmamento durante una de las mayores tormentas geomagnéticas del siglo XX (…) Aquella aurora roja apareció en plena batalla de Teruel, uno de los episodios bélicos más sangrientos de la contienda. Allí, soldados y oficiales pocos o nada instruidos, atribuyeron aquel fantasmagórico cielo encarnado, primero a una maldición del cielo, después a algún veneno que se habría esparcido por vía aérea para gasear mortalmente al enemigo. Es en este contexto histórico donde se desarrolla la tierna historia de Marañas, un joven cabo que sufre cierta limitación intelectual, y el brigada Ortuño, un áspero suboficial que vivirá una experiencia que marcará su vida con la aparición de aquel cielo carmesí. El texto es fundamentalmente un alegato a los injustos prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual, al comportamiento del ser humano en casos extremos y a cómo tratamos de explicar lo inexplicable cuando el desconocimiento nos ciega, lo que hace que nada sea como parece.”

El segundo premio de 600 euros recaía el autor tinerfeño Esteban Torres Lana, que, bajo el pseudónimo Marcos Miranda quien era premiado por su relato “Ángela se mece entre las olas”. El autor ha recogido su diploma y en su discurso, ha animado a todos los niños presentes en el público a seguir escribiendo y ha puesto en valor que los colegios de la localidad y la Biblioteca y Patronato de cultura de Andorra realicen concursos de relatos para los más pequeños. Se ha mostrado ilusionado de recoger el premio ante la multitud de público que ha asistido al acto.

En la reseña que Esteban Torres hace de su relato narra “La vida nació en el mar y es para muchas personas objeto de íntima fascinación. Puedo quedarme viendo una rompiente muchos minutos sin atender a otra cosa. He vivido muchos veranos de mi infancia y adolescencia en una playa del cantábrico, donde a veces he pasado momentos de miedo entre resacas y espumas que me zarandeaban de un lado a otro. Creo que de estos momentos de recuerdo nació Ángela en mi imaginación literaria. Su enfrentamiento con el mar en un día de galerna, arrastrada al peligro por una idea disparatada que le surge de su intimidad de mujer, refleja muchos de los miedos que, en ocasiones, me producía el mar. Junto a ella, Luis, su marido, que acepta el desafío incapaz de dejarla sola ante la aventura. Ambos, tan indefensos ante la fuerza brava de la mar alborotada, hacen la historia. Junto a la valentía de la pareja, el rescate de la niña, la admiración del hombre por la pelea de Ángela y su salida del mar como Afrodita triunfante, conforman el clímax del relato, que tiene un giro final cuya interpretación delego en la persona lectora junto con mi gratitud por hacerlo.”

Antes de la entrega del Concurso relatos cortos, se producía la entrega de premios de los concursos literarios de los colegios del concurso literario “San Jorge”. Primero recibían los premios los alumnos del Colegio Juan Ramón Alegre y los ganadores de sexto de primaria leían sus relatos ante el público. Después, ha sido el turno para los alumnos del Colegio Manuel Franco Royo y algunos de los cursos superiores también han hecho lectura de sus textos ganadores. Los premiados alumnos subían al escenario donde se les hacia entrega de un diploma.

También han recogido los premios los ganadores del V Concurso de Cartas de Amor organizado desde el AMPA Manuel Aguado Lorente del IES Pablo Serrano. Que en este caso solo se otorgaba un premio por curso.

En el acto han participado alumnos de la sección de Piano de la Escuela de Música con diferentes piezas que han amenizado el acto.