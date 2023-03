Alberto Izquierdo (PAR): «No se puede formar parte de un partido político, mientras se está trabajando para crear otro»

Está a punto de terminar esta etapa como vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, en la que ha sido restituido en el cargo. ¿Qué tal se encuentra y cómo afronta este final de legislatura?

El final de legislatura siempre es apasionante. Ahora es el momento de que todo lo que está en marcha se termine y que todos los proyectos se queden por lo menos adjudicados. Es muy importante que el final de la legislatura, venga quien venga y sustituya a quien sustituya, no signifique un parón para las inversiones y los proyectos en los municipio. Yo creo que eso es clave y en eso estamos trabajando, en dejar todos los proyectos en marcha, terminados o por lo menos licitados. Hacemos un balance muy positivo en cuanto a inversión a los ayuntamientos. Hemos multiplicado por cinco el dinero que ha llegado de forma directa a los consistorios, hemos puesto una Caja de Cooperación a su servicio de 10 millones de euros, cuando estaba en 50.000. Hemos sacado adelante planes de Obras y planes de Concertación. Hemos apostado por planes de Cultura con más de 700.000 euros en los colegios de la provincia y hemos invertido cinco veces más de lo que se invertía antes. Yo creo que la legislatura tiene un balance en positivo, de trabajo en equipo.

¿Ha sentido el respaldo de sus compañeros, incluso de alcaldes de otro signo político en este periodo complicado para el partido? ¿Qué relación tiene con ellos?

Yo tengo que agradecer el gran respaldo que he tenido en los momentos difíciles de la gente con la que trabajo todos los días. Tengo muchos compañeros alcaldes y alcaldesas con los que he tenido un trato totalmente cercano y hemos sido compañeros independientemente del cargo que cada uno ostenta. Con los ediles de otros partidos también hemos trabajado en equipo y hemos sido capaces de hacer cosas increíbles. Por ejemplo, ejecutar cinco veces más kilómetros de carreteras de los que hicieron otros, sacar proyectos adelante en el tema del agua multiplicando por cinco la inversión, resolver problemas de comunicación que existían en los territorios… Todo esto hablando entre nosotros y trabajando en equipo. Alcaldes del Bajo Aragón y de toda la provincia me han llamado para agradecerme que haya estado a su lado cuando lo han necesitado, que les haya atendido. Los políticos tenemos que gobernar para todos los ciudadanos y en este caso, la Diputación Provincial es de todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color político.

¿Qué balance hace del trabajo realizado en sus departamentos, sobre todo en Carreteras?

Cuando se me encomendó la tarea de Vías y Obras lo primero que hice fue recorrer la provincia de arriba abajo, de un lado al otro, y conocer verdaderamente los problemas. Hemos sido capaces de multiplicar hasta 23 millones de euros la inversión, cuando en legislaturas anteriores no se superaban los cinco. Ha sido un esfuerzo económico importantísimo por parte de la Diputación, pero también ha sido un trabajo de colaboración con los alcaldes que han sabido entender la nueva forma de hacer las cosas y han sabido también en muchos casos ser pacientes. Al comienzo de la legislatura yo dije que empezaríamos por la emergencia de la emergencia y después seguiríamos con la emergencia. Pues bueno, la emergencia de la emergencia está prácticamente resuelta. Se ha hecho un gran trabajo.

Este sábado ha sido presentado oficialmente como candidato por el Partido Aragonés a la presidencia del Gobierno de Aragón. ¿Con qué objetivos afronta este reto?

Si te digo que no me imaginaba que iba a pasar, pues a lo mejor no me crees, pero es cierto. Yo nunca pensé que iba a ser el candidato del Partido Aragonés a las elecciones autonómicas porque mi labor siempre ha estado muy ligada a Teruel, al Bajo Aragón, al Matarraña, a los territorios … Pero hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones. Cuando tomé la decisión de sacar adelante el Partido Aragonés del estancamiento en el que estaba, junto con otros compañeros, dije públicamente que no iba a echar un paso atrás en ningún momento y que iba a asumir la responsabilidad que tuviese que asumir, siempre que tuviese el apoyo de mis compañeros. Yo estaba dispuesto a presentarme si tenía los apoyos y en poco más de tres días mis compañeros de todo Aragón recogieron 550, casi el 40% del censo del Partido Aragonés. Justamente por eso lo hice, sin tener ningún miedo al reto y sobre todo con la tranquilidad de que tengo el apoyo mayoritario de la gente que hoy forma el PAR.

La intención de la Ejecutiva bajo la presidencia de Clemente Sánchez-Garnica y suya como secretario general fue llegar en tiempo y forma a las elecciones, pero aún esta pendiente la repetición del congreso anulado por la Justicia. ¿Le preocupa la situación judicial del partido? ¿Cómo se va a afrontar?

El Partido Aragonés deberá repetir su congreso en un plazo no superior a seis meses. Pusimos fecha para los días 22 y 23 de julio, dentro de los seis meses que el juez nos marcaba. Dentro de muy pocos días vamos a nombrar la Comisión Organizadora del mismo. El proceso está en marcha, ya hemos notificado al juez los pasos que estamos dando. Estamos cumpliendo con la sentencia y eso no tiene nada que ver con la vida orgánica del partido, que es lo que algunos hemos defendido durante mucho tiempo. El partido tenía que seguir adelante, nos tenemos que presentar a las elecciones, nombrar los representantes judiciales ante la Junta Electoral, teníamos que hacer unas primarias y lo hemos cumplido. A mitad del mes de marzo tenemos ya candidatos en los lugares en los que ha habido personas que se han presentado a las primarias, tenemos candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón y donde no ha habido candidatos a las primeras no significa que no vaya a haber candidatura del partido, simplemente se está trabajando de una forma distinta. La semana que viene vamos a nombrar a todo nuestro equipo electoral. Este partido está vivo, está trabajando y va a ser una opción electoral.

Su trayectoria política es sobradamente conocida dentro de la provincia de Teruel. ¿Cómo quiere proyectar su imagen fuera, desde la perspectiva regional a cargo del Gobierno de Aragón?

Soy distinto respecto a los demás candidatos y la sociedad tendrá que valorar si soy mejor o peor. Soy una persona que viene de abajo. Llegué a la alcaldía con 19 años asumiendo un reto importante y siendo el alcalde más joven de España. Después fui consejero comarcal, vicepresidente de la comarca, diputado provincial y en esta última etapa fui vicepresidente de la Diputación. Conozco la Administración Local de Aragón y todo el territorio. Un candidato a la presidencia tiene que saber lo que va a gobernar, tanto el rural como el urbano. Creo que la política necesita gente. Dos días antes de las elecciones cumpliré los cuarenta y yo creo que esto también es una apuesta del Partido Aragonés, por la gente dinámica y por darle la vuelta a muchas cosas que hay que cambiar .

Haciendo una retrospectiva de todo lo que ha pasado en el PAR en las últimas semanas ¿le apena no haber podido unir todas las fuerzas del partido que finalmente se han roto?

Creo que la política la hacemos las personas y que no hay que hacer de la política una cuestión personal. Precisamente aquellas personas que propugnaban eso y que lo defendían no han sido capaces de entenderlo. La política es un juego democrático, es un juego de mayorías y a veces cuando tú estás en un partido político, vives momentos más dulces y otros más delicados. Ha habido gente que, lejos de entender el juego democrático, ha estado haciendo una cosa grave, muy grave en política, que es el transfuguismo. Tú no puedes formar parte de un partido político, mientras estás trabajando para crear otro y además te mantienes en los cargos que el Partido Aragonés te dio. Yo soy vicepresidente de la Diputación gracias al Partido Aragonés. Hay otros que gracias a su partido accedieron a la Diputación o a los ayuntamientos. Quizá si hubieran sido candidatos independientes igual no hubieran obtenido los mismos resultados. Lo hicieron estando bajo una marca bajo, una marca de calidad reconocida. El Partido Aragonés somos una IGP de la política aragonesa. Ir bajo las siglas del PAR significa tener un respaldo que a lo mejor por ti mismo no lo tendrías.

¿Qué opinión le merece la escisión de Aragoneses y la posible fusión en las listas con el PP?

Esas personas han decidido emprender cambios muy diversos, algunos en un pseudo Partido Popular, que es lo que están haciendo la marca Aragoneses. Cuando se publiquen las listas electorales no habrá trampa, ni cartón. Veremos quién va con cada cual y quién está dentro de unas marcas y quiere estar dentro de otras. Yo les garantizo que el que les habla estará en su casa, en el Partido Aragonés. Espero y desde ver como algunas escisiones personalistas hacen su propia marca o a lo mejor les vemos como número dos o número tres en otros partidos. El Partido Popular sigue en su afán de absorber el centro político a cualquier precio. Eso tiene unas consecuencias políticas y sobre todo personales. Creo que la gente que votó al Partido Aragonés en Alcañiz, no solo votó al candidato. Esa gente creo que se siente engañada, pero que no se preocupen porque el PAR va a poner a su disposición una magnífica candidatura, que va a ser capaz de recoger y de atraer el voto de los alcañizanos de centro, que no quieren ser socialistas, ni quieren ser del Partido Popular, ni quieren ser de un ‘pseudoPP’. Cuando se hace una cosa de este tipo, premeditada y se hace desde tanto tiempo, eso es hacer trampas democráticas. Si tú quieres ser de otro partido político no hay ningún problema, tú te das de baja en tu formación, dejas tu acta, y te vas a otro sitio, no pasa nada . Cuando lo haces de forma oscura, jugando al escondite, con poca luz y sobre todo manteniendo tus cargos hasta el último momento, estás haciendo algo mucho más grave.

¿De qué manera ha tratado de unir los puentes rotos? ¿Lo ha intentado?

Yo he hablado con todo el mundo que me haya querido escuchar. He tratado de comprender todas las razones que mucha gente me ha explicado. De hecho, muchas personas que en un momento determinado pensó en marcharse, finalmente se han quedado porque al final han entendido las explicaciones. Ha habido otras personas con las que ha sido muy difícil hablar porque ya tenían la decisión tomada. Una cosa es que te llamen y te digan ‘no me siento cómodo en el partido, quiero hablar con vosotros’, y otra cosa es que no te llamen y se den de baja. Esa es la diferencia. Yo les he invitado públicamente a que vuelvan y lo sigo haciendo porque creo que lo que están haciendo es un error, están destrozando el centro y beneficiando a las fuerzas políticas nacionales de derechas que no van a ayudar a Aragón. Yo voto Aragón otros votan Madrid.

¿Cómo está la relación con el Partido Socialista? ¿Ha supuesto un antes y un después su destitución y posterior restitución?

Lo que firmó el presidente de la Diputación no es algo que él decidiera. Esa destitución fue algo que el expresidente del Partido Aragonés, en un ataque de no sé qué, decidió llevar a cabo. Decidió que iba a tomarse la justicia por su mano con una persona que trabajó para el partido y también para él. Lo digo abiertamente, le he ayudado en todo lo que he podido. Sobre el cese, el presidente de la Diputación me llamó y me dijo que no compartía esa decisión, pero que en base al acuerdo gobierno, tenía que tomarla. Mi relación con mi socio de gobierno no se perjudicó, ni se mejoró por esa circunstancia. Con Manuel Rando tengo una relación personal muy buena. Somos personas muy diferentes, hacemos las cosas de forma diferente, pero yo creo que hemos sido capaces de entendernos, de sumar y de complementarnos. Creo que he hecho un amigo y eso es importante en política. No he tenido nunca un problema con el presidente, por ejemplo, a la hora de poner partidas económicas en carreteras. Las decisiones siempre han sido técnicas, en base a criterios que marcamos al principio legislatura. Se ha dado un clima de entendimiento, no solo con el Partido Socialista, sino también con Izquierda Unida, Ganar y Ciudadanos. De los cinco partidos que hay en la Diputación Provincial, cuatro hemos trabajado en equipo, algunos desde dentro del gobierno y otros desde fuera. Los presupuestos se han aprobado siempre con el voto de todos, salvo el del Partido Popular, que tendrá que explicar a la gente por qué votó en contra de inversiones importantes. Todo aquel que ha querido trabajar en positivo por la provincia, sin mirar otros intereses más allá de mejorar la vida de nuestros ciudadanos, lo ha hecho.

¿Por qué hay que seguir confiando en el Partido Aragonés?