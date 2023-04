Javier Cercas: «Me enamoré tanto de la Terra Alta que acabé escribiendo tres novelas»

¿Qué le vincula con la Terra Alta?

La visité cuando descubrí que mi tío abuelo, que combatió en la batalla del Ebro, había muerto en Bot. Siempre había querido escribir un libro sobre él. Me enamoré tanto de esa Cataluña, completamente distinta a la mía (vive entre Barcelona y Gerona), que acabé escribiendo tres novelas. La Terra Alta se ha convertido en un lugar muy entrañable para mí. Cuando la visito es como volver a mi pueblo de Extremadura.

Hasta eligió titular el primer libro de la trilogía con el nombre de la comarca...

Mi traductor en italiano me aconsejó cambiar el título porque nadie iba a entenderlo. Le dije que estuviera tranquilo, que en España tampoco sabía nadie qué era la Terra Alta (se ríe).

¿El escenario le inspiró la trama o ya sabía lo que quería escribir?

Solo tenía el personaje principal. Quería imaginarme la vida del agente de los Mossos d’Esquadra que abatió a cuatro yihadistas en Cambrils tras los atentados de 2017 y del que no sabíamos nada. Cuando vi ese paisaje como de Wéstern, apartado, supe que la historia solo podía transcurrir allí.

A los policías locales de su novela les molesta que manden refuerzos desde la ciudad. La idiosincrasia del mundo rural también configura sus páginas...

La sed de justicia de su protagonista por resolver el crimen contrasta con el abandono de la seguridad en el medio rural...

Es muy interesante esa reflexión y honestamente no lo había pensado. Siempre digo que una novela es un 50% del escritor y otro 50% de quien la lee.

¿Se considera rural?

Mi origen es rural y vivo entre Barcelona y un pueblecito del Ampurdán. Ahora casi paso más tiempo en el campo, estoy muy a gusto, y no necesito para mucho la ciudad. Sinceramente, pudiendo vivir en un sitio como Alcañiz, donde la vida es más barata, más tranquila y más sana, no entiendo la pasión por la ciudad.

Emigró a Cataluña, como muchos bajoaragoneses… ¿Cómo recuerda aquella época?

Dejé Ibahernando, en el que había vivido mi familia desde hacía siglos, a los cuatro años. Allí éramos los ricos del pueblo y todo el mundo me conocía. Al salir, nos convertimos en los pobres. En Gerona nadie sabía quién era y, además, se hablaba una lengua distinta. Volvía a Extremadura todos los veranos y con 14 años me enamoré de una chica. Cuando nos separamos me refugié en los libros. Fue entonces cuando leí ‘San Manuel Bueno, mártir’ de Miguel de Unamuno y perdí la fe. Así que sufrí un doble desarraigo: geográfico y religioso.