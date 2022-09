Jota Lanuza (Ixo Rai!): «Ahora hay más autocensura, retrocedemos en libertad»

El día 23 de abril y coincidiendo con el patrón de Aragón, volvieron a los escenarios en Zaragoza. ¿Cómo os sentisteis al volver a pisar los y sentir el apoyo de la gente?

Fue una experiencia fantástica. Decidimos juntarnos a finales del año pasado a raíz de un libro de la historia de Ixo-Rai, en ese momento pensamos que era buena idea que el grupo volviera. Enseguida empezamos con los ensayos y todo culminó con el concierto de Zaragoza, que fue espectacular. No solo porque hubiera mucha o poca gente, sino por el ambiente que se creó. Fue un salto en el tiempo. 20 años después teníamos la duda de qué pasaría con las canciones y la interacción con el público. En todo momento tuvimos la sensación de que no había pasado el tiempo. Además, había gente joven que seguro que nunca nos había visto. Fue una experiencia tan bonita que nos impulsó a hacer una pequeña gira por Aragón.

¿Por qué habéis elegido la ciudad de Alcañiz como parada de la gira?

¿Qué canciones tocarán en el concierto? ¿Habrá alguna referida a la provincia de Teruel?

¿Cuáles son vuestros planes de futuro?

En estos momentos no existen prácticamente cantantes que hablen y reivindiquen Aragón como lo hacíais vosotros. ¿Consideras que hay una falta de canciones reivindicativas? ¿Es necesaria la aparición de un nuevo grupo?

Si volvierais a escribir canciones, ¿de qué lo haríais? Temas no os faltan en Aragón: la despoblación, política energética...

¿Cómo habéis llevado estos 20 años sin actuar? ¿Habéis continuando tocando por separado?

¿Seguíais notando el apoyo del público cuando estabais fuera de los escenarios?

Esa fue una de las razones que nos llevó a juntarnos. Cuando Alfonso presentó el libro generó una repercusión que no imaginábamos. Enseguida le empezaron a llamar de pueblos en los que habíamos tocado para que fuera ahí a presentar el libro y nosotros lo acompañábamos. Ahí vimos que había demanda. Además, cuando dejamos el grupo había una página de Facebook que reclamaba que volviéramos. La gente siempre nos animaba a juntáramos, pero no era el momento. Ahora sí que se han dado una serie de circunstancias. La más importante fue la enfermedad de Juanito. Cuando nos reencontramos en septiembre para la presentación del libro él ya estaba enfermo, y la razón fundamental fue que Juanito tuviera la oportunidad de subirse al escenario y que pudiera disfrutar al menos de un concierto. La enfermedad fue muy rápida y justo pudo salir con una silla de ruedas y cantar una canción en Zaragoza. Aparte de eso estaba la certeza de que nos lo íbamos a pasar muy bien y que habían muchas ganas.

¿Cómo fueron los inicios del grupo?

¿Por qué decidisteis llamaros Ixo Rai!?

¿Qué revindicabais y revindicáis en los conciertos?

No teníamos interés en ser reivindicativos. Simplemente, cuando nos pusimos a componer letras hablábamos de lo que vivíamos. Si desayunábamos una magdalena, pues hablábamos de ella en las canciones. Si teníamos amigos en los pueblos, pues componíamos sobre el medio rural. Por ejemplo, la canción ‘Rural Park’ que está dedicada a Teruel la escribimos cuando pasábamos por las zonas deshabitadas. De todas las realidades que vivíamos salían las letras. Al final eso te retrata, la gente empezó a ir los conciertos y se sentía reconocida. Fue lo que provocó que fuéramos creciendo. La idea no era liderar nada ni ser un grupo protesta, simplemente si teníamos que escribir letras en vez de hablar del amanecer, del campo y del amor, pues hablábamos de cosas que estábamos viviendo. Al final no es que denuncies, pero cuando retratas o presentas una situación injusta de alguna manera parece que lo estas haciendo, sin embargo únicamente la muestras al mundo.

¿Consideráis que fuisteis la voz de muchos aragoneses?

Eso lo hizo la gente. Por nuestra parte no había ninguna intención de ser la voz de nadie, pero el público se empezó a identificar con nosotros. Ellos eran los que nos daban las ideas y al final cuando la gente venía al concierto se daba cuenta de que ahí se expresaban cosas que por ella misma no podía decir porque no era músico o porque simplemente no podía subirse a un escenario.