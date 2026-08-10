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11 AGO 2026|

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Envían un ES-Alert ante posibles crecidas súbitas en los ríos Guadalope y Martín

El 112 Aragón pide a los vecinos que extremen la precaución y que no se acerquen a cauces de ríos y barrancos

Recomendaciones del 112 ante posibles inundaciones / 112 Aragón
Recomendaciones del 112 ante posibles inundaciones / 112 Aragón

La COMARCA10 08 2026

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ActualidadSucesos

El Centro de Emergencias 112 Aragón ha enviado este lunes por la tarde un mensaje ES-Alert a los municipios de las cabeceras de los ríos Guadalope y Martín ante las precipitaciones torrenciales y el riesgo de crecidas súbitas en cauces y barrancos durante las próximas horas.

El organismo pide a los vecinos que extremen la precaución y que no se acerquen a cauces de ríos y barrancos. Las precipitaciones se están detectando, además, en afluentes como el Ancho, Cabra, Aliaga, Bordón y Cantavieja.

El 112 Aragón recuerda una serie de consejos de autoprotección ante posibles inundaciones. En el interior de las viviendas recomienda cerrar bien puertas, ventanas y salidas de ventilación, colocar en lugares elevados documentos, objetos de valor, alimentos y agua, y mantener los productos peligrosos en zonas protegidas. También aconseja proteger a los animales domésticos, desconectar el interruptor general de la luz y evitar bajar a sótanos o permanecer en zonas bajas..

En el exterior, Emergencias pide alejarse de los cauces de barrancos, torrentes y puentes, no aparcar junto a los ríos ni atravesar zonas inundadas. Si es imprescindible desplazarse en coche, aconseja circular por las rutas principales y reducir la velocidad, y no cruzar nunca vados o tramos cubiertos por el agua. En caso de que la visibilidad sea insuficiente, la recomendación es detener el vehículo y señalizar su posición. El 112 subraya además que el coche no es un lugar seguro y debe utilizarse únicamente si resulta imprescindible.

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