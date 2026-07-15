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15 JUL 2026|

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‘Esencia de Serrín’ anunciará las Alfombras de Aguaviva de 2026 que repetirán horario de tarde

La obra de la diseñadora alcorisana Sofía García Sanz será la imagen de una edición que se celebrará el 28 de agosto y cerrará el 550 aniversario de la tradición

‘Esencia de Serrín’ es la propuesta de la festividad para este 2026./ AYTO AGUAVIVA
‘Esencia de Serrín’ es la propuesta de la festividad para este 2026./ AYTO AGUAVIVA

La COMARCA15 07 2026

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Cultura y Ocio

La obra "Esencia de Serrín", de la joven diseñadora alcorisana Sofía García Sanz, ha resultado ganadora del concurso convocado para elegir el cartel anunciador de la fiesta de las Alfombras del Santísimo Misterio de Aguaviva 2026, certamen dotado con un premio de 300 euros.

La propuesta artística pone el foco en la materia prima que da vida a esta celebración y en la identidad del municipio. Mediante una cuidada composición digital, la autora recrea un montículo de serrín sobre el que se dibuja la silueta del perfil urbano de Aguaviva y de su emblemática iglesia. De este sustrato emergen tres círculos concéntricos de vivos colores (rosa, amarillo y azul) que evocan la textura y las formas geométricas tradicionales de las alfombras. El resultado es un homenaje al origen de la fiesta, fusionando el relieve del municipio con la riqueza cromática de una muestra de arte efímero que constituye uno de los principales símbolos identitarios de Aguaviva.

El cartel será la imagen oficial de la edición de 2026 de esta celebración, la cual está declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón y Bien de Interés Cultural Inmaterial, contribuyendo a su promoción dentro y fuera de la Comunidad Autónoma, y que supondrá el fin de la conmemoración del 550 aniversario de los hechos que dieron origen a esta tradición.

Horario de tarde

Por otra parte, la Asociación Cultural Caliu, entidad organizadora de la celebración, la Parroquia de Aguaviva y el Ayuntamiento de la localidad han acordado mantener para la edición de este año el horario de tarde de los principales actos de la festividad. De esta manera, la misa en honor al Santísimo Misterio se celebrará a las 17.00 y, a su término, dará comienzo la procesión, prevista en torno a las 18.00, que recorrerá las calles del municipio engalanadas con las tradicionales alfombras de serrín.

Este cambio de horario se adoptó por primera vez el pasado año de forma excepcional debido a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la experiencia obtuvo una excelente acogida entre vecinos, vecinas y visitantes, favoreciendo un gran ambiente durante toda la jornada y permitiendo disfrutar de la fiesta desde primeras horas del día.

Tras valorar positivamente aquella experiencia, las tres entidades han decidido mantener este formato con el objetivo de facilitar la participación del mayor número de personas en la procesión, evitando las horas de mayor calor en el centro del día, así como ofrecer a los visitantes más tiempo para recorrer y contemplar las alfombras antes del paso de la procesión. Además, la circunstancia de que la festividad se celebre este año en viernes hace prever una mayor afluencia de visitantes, por lo que esta organización contribuirá a poder mejorar la experiencia tanto del público como de los propios participantes.

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