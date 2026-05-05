España desarrolla nuevas herramientas para la detección de juego problemático en instancias prematuras

El ente que regula el juego en España está avanzando con un paquete ambicioso de medidas técnicas para identificar conductas de riesgo en los casinos online que operan legalmente en España.

Las nuevas medidas no traen solamente un cambio de herramientas, sino de filosofía, dado que España pasará de un paradigma del "jugador responsable" para adquirir uno nuevo, el del "entorno seguro de juego".

Según la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la publicidad en redes sociales, las promociones de bonos sin depósito fuera de España y los programas VIP son herramientas que configuran un sistema atractivo para los nuevos jugadores.

Por eso, se trabaja en la implementación de algoritmos de detección temprana y en una reforma profunda del sistema de límites de depósito. Sin embargo, la industria advierte que la velocidad de los cambios supera, por ahora, la claridad sobre cómo aplicarlos.

El desarrollo de algoritmos de juego que vigilan el comportamiento

La DGOJ anunció la creación de un programa que detecte comportamientos de riesgo en los casinos online y sitios de apuestas de España. Así, por ejemplo, si un usuario de apuestas en fútbol ingresa a la plataforma más de equis veces al día o tiene comportamientos de gasto erráticos, el sistema puede devolver una alerta temprana de reconocimiento de patrones.

Aunque la idea no es nueva (los algoritmos de detección de conductas anómalas existen en el sector desde hace años), la novedad es la escala de la propuesta española. El plan es que el nuevo sistema se conecte con todos los operadores legales del país, para permitir el cruce de datos.

El objetivo es intervenir antes de que el daño sea irreversible, apostando por la prevención como primera línea de defensa. Se trata de un proyecto enmarcado en el Programa de Juego Seguro 2026-2030.

Un plazo que por ahora no se ha cumplido

El director general de la DGOJ, Mikel Arana, había anunciado que el nuevo sistema algorítmico de control del juego debía estar completamente operativo en marzo de 2026. Sin embargo, al momento de la redacción de este artículo, la fecha ha sido superada y la herramienta aún no se ha puesto en marcha.

Probablemente, la implementación del sistema interconectado entre las 77 plataformas legales en España haya sido más compleja de lo previsto.

En ese sentido, España se ha posicionado como un laboratorio para otros reguladores de juego a nivel internacional, ya que este tipo de algoritmos no ha sido probado en otros mercados europeos.

El retraso pone de manifiesto que la buena voluntad regulatoria no siempre va de la mano con la viabilidad técnica inmediata, especialmente cuando se trata de coordinar sistemas de información entre actores privados que compiten entre sí.

Límites de depósito: No cambia el monto, sí su implementación

Otro de los grandes cambios previstos para este año es la unificación de límites de depósito. Esto implica, nuevamente, que los casinos compartan información entre ellos para asegurar que los montos no sean sobrepasados.

La normativa vigente hasta ahora ya establecía límites claros para los jugadores: un máximo de 600 euros diarios y 3.000 euros mensuales por plataforma. El problema no era el monto en sí, sino una grieta estructural en el sistema: esos límites se aplicaban de forma independiente en cada operador.

Un jugador que alcanzaba el tope en un casino online simplemente abría una cuenta en otro y el contador volvía a cero, vaciando de sentido la medida.

Por eso, lo que se propone para este año no es modificar las cifras de 600 euros diarios y 3.000 mensuales, sino cambiar la arquitectura del control. La DGOJ propone que los contadores sean compartidos entre todos los operadores legales del país.

Esto obliga a los casinos online y a los sitios de apuestas a compartir información y cruzar datos en tiempo real, de modo que un jugador que alcance su límite en una plataforma no pueda seguir depositando en ninguna otra.

El movimiento del eje hacia el "entorno de juego" y no el jugador

El Programa de Juego Seguro 2026-2030 no solamente introduce cambios en las herramientas, sino también en la filosofía del juego.

Al momento de regular el juego, durante años se optó por la figura del "jugador responsable", bajo la premisa de que el individuo es el principal agente de su propia protección, y que la industria debe ofrecerle herramientas para que tome decisiones informadas.

Sin embargo, el nuevo programa abandona ese marco para moverse hacia "los elementos configuradores de la oferta y del consumo de juegos de azar", es decir, hacia el diseño de los productos, la arquitectura de las plataformas, el rol de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial por parte de los operadores.

El regulador cita evidencia científica internacional, incluidos estudios publicados en The Lancet, que apuntan a que la concentración de ingresos en un segmento reducido de jugadores no es una anomalía, sino una característica estructural del modelo de negocio global del sector.

Desde la industria, sin embargo, persiste una preocupación legítima: que el exceso de regulación, combinado con la falta de especificaciones técnicas claras, empuje a los jugadores hacia el mercado offshore. Según estimaciones de la consultora EY, ese mercado no regulado ya factura cerca de 231 millones de euros anuales en España, representando casi el 16% del total del sector.