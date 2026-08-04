Trabajaron durante 15 días en la campaña de la cereza en Caspe, pero no cobraron ni un euro por ello. De hecho, los 15 trabajadores estafados por una empresa intermediaria tuvieron que pagar el alojamiento y los desplazamientos tanto al lugar de trabajo como a otros sitios, tal y como ha adelantado El Periódico de Aragón. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció la situación a Inspección de Trabajo y consiguió que uno de los afectados denunciara en la Guardia Civil. "Es muy difícil que se atrevan a denunciar porque tienen miedo a que no les contraten el año que viene. Esta es una situación que ocurre cada año", ha recalcado el responsable del sector agropecuario de la Federación de Industria Aragón de CCOO, Rachid El Jazouli.

En este caso, el grupo de trabajadores procedentes de Malí estaba buscando empleo en Lérida cuando se encontraron con varios hombres de origen pakistaní que les cogieron los datos para ofrecerles trabajo en la recogida de la cereza. "Eligen esta campaña porque es corta, de unos 20 días o un mes, y les permite desaparecer", añade El Jazouli.

Los intermediaros gestionaron su traslado a Caspe y, ya en la localidad, los estafados denuncian que se les proporcionó una infravivienda de tres habitaciones para todo el grupo. Pasada la quincena de trabajo y al ver que no iban a cobrar, decidieron trasladarse a casas de amigos en Madrid, Barcelona o Lérida, donde esperan encontrar otro trabajo. "No tenían nada, necesitaban comer", explica el representante sindical.

La empresa intermediaria, que tanto CCOO como UAGA han calificado de mafia, tenía sede en Lorca y operó tal y como lo hizo otra muy parecida, situada en Valencia, el año pasado también en Caspe. "Este año llama la atención que han sido muchas las personas afectadas; en la campaña anterior fueron dos personas", ha destacado el representante de UAGA, Óscar Moret.

Desde el sindicato agrario insisten en que la situación es preocupante y perjudica a la imagen del sector primario. Para Moret, la Administración debe mejorar el control de este tipo de empresas. "Hoy (las víctimas) han sido los trabajadores temporales, pero mañana pueden ser los agricultores", ha apuntado. Es más, si las horas que no se les han pagado a los afectados tampoco se han repercutido a la Seguridad Social, el propietario de la finca podría tener un problema legal o verse obligado a abonar la parte correspondiente.

Sin embargo, desde CCOO subrayan que debido a la forma de operar de estas mafias, que se van moviendo por las zonas con explotaciones agrícolas, es difícil poder localizarlas e interceptarlas. Tras este último suceso, El Jazouli afirma que la Guardia Civil ya tiene identificadas las matrículas de los sospechosos.

Este fraude perjudica también a las empresas de trabajo temporal que sí cumplen con la normativa vigente. Las empresas irregulares operan sin sede física ni los avales requeridos, ofrecen contratos que no se llegan a formalizar y fijan tarifas inferiores al coste legal, incurriendo en una competencia desleal.

Los hechos, que ocurrieron a mediados de junio, se juntan también con el desmantelamiento de dos grupos criminales que se dedicaban presuntamente a la trata de personas en Caspe con fines de explotación laboral. Ambos fueron desarticulados por la Guardia Civil en el pasado mes de junio.