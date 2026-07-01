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01 JUL 2026|

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¿Por qué están ganando terreno los nuevos autoritarismos?: El curso de Filosofía de Calanda busca respuestas

Casi 40 personas analizarán hasta el viernes la polarización social actual en la propuesta formativa que cada verano organizan la Universidad de Verano de Teruel y la Fundación Mindán Manero

Inicio del curso de filosofía de Calanda este miércoles / C.O.
Inicio del curso de filosofía de Calanda este miércoles / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli01 07 2026

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Calanda

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La filosofía está para garantizar la libertad de pensamiento y así lo intenta demostrar el curso que cada verano organizan en Calanda la Universidad de Verano de Teruel y la Fundación Mindán Manero. La cita, que comienza este miércoles, cambia de temática en cada edición y este año se centrará en reflexionar sobre los nuevos autoritarismos, un asunto de “gran calado en los tiempos convulsos que atraviesa la sociedad actual”.

Casi 40 personas se han interesado en esta ocasión por esta cita, totalmente consolidada en la zona. Muchos de los inscritos repiten de año en año y llegan desde diferentes partes de todo el país para descubrir más sobre la filosofía en el medio rural. El curso, concretamente, acumula ya 20 ediciones con reflexiones de todo tipo. “No hay muchas propuestas formativas de filosofía que sigan adelante con esta regularidad. Está destinado a profesorado o estudiantes, pero lógicamente puede asistir todo aquel que quiera aprender”, ha explicado Rafael Lorenzo, profesor titular de Filosofía y director del curso.

El contenido de este año no ha sido elegido por casualidad. En Europa están aflorando ideas “realmente autoritarias”, con el hiperliderazgo y la polarización social como protagonistas, y por ello la organización ha apostado por su análisis. “Hay vertientes autoritarias vinculadas a las redes sociales, e incluso a la inteligencia artificial como herramienta de control que queremos estudiar y, naturalmente, combatir”, ha añadido Lorenzo.

Y el primero de los ponentes encargados de hacerlo ha sido José Luis López de Lizaga, profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza que ha ofrecido una charla sobre la figura de Carl Schmitt, un pensador que hace un siglo ya planteó varias cuestiones a las que hoy en día nos enfrentamos. “Es un autor que viene muy bien para entender la erosión de la democracia liberal en nuestra época, por ejemplo, sobre la polarización de la vida política en las democracias”, ha apuntado López, quien ha regresado a Calanda tras participar en anteriores ediciones del curso. “La filosofía nos puede ofrecer lucidez… Un marco conceptual que nos permita entender mejor lo que nos pasa, y eso es lo que buscamos en cursos como este”.

Según López, todavía nos encontramos lejos de panoramas como el que se vivió en el siglo XX, entre dos guerras mundiales. No obstante, a día de hoy sí existe una normalización del autoritarismo que “debe preocuparnos”. “El análisis de cómo hemos llegado hasta aquí es muy complicado. Pero lo que debemos intentar es evitar errores que ya se produjeron en el pasado”, ha defendido.

Iniciativas como esta se proponen como solución para aportar ese espíritu crítico y herramientas. Así lo ha defendido igualmente Marisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón: “Estos cursos sirven para difundir entre la ciudadanía reflexiones que no están dentro del estricto programa académico. Son espacios interesantes porque provocan una reflexión que va más allá”.

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