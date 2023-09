Estevan: «Hemos recuperado la plaza de Alcañiz como epicentro de la fiesta aunque siempre desde el máximo respeto»

Lleva más de dos meses de alcalde, ¿cómo están siendo estas primeras semanas?

Me ha sorprendido la intensidad de la alcaldía, no me la esperaba, porque supone llamadas y visitas constantes, pero estoy encantado. Ser alcalde de tu pueblo es lo más grande que se puede hacer en política.

El nuevo equipo de gobierno comenzasteis a mediados de junio, cuando ya estaban parte de las fiestas preparadas puesto que se contratan con mucha antelación, ¿las de 2023 son las fiestas que te gustarían?

No por entero porque hemos tenido poco margen de maniobra desde el 17 de junio cuando tomé posesión. Hemos intentado contratar a un grupo de música de renombre pero ha sido imposible a los elevados precios de última hora. Organizamos unas prefiestas el fin de semana de las reinas y el concierto de Marlon para que continúe la fiesta para las Superbikes y tengamos actividad del 1 al 23. También habrá un freestyle en la plaza de toros con los clubes locales. Hemos recuperado la plaza como epicentro de la fiesta aunque siempre desde el máximo respeto. Vuelve a acoger los toros de fuego aunque, por la normativa, sin borrachos. Con el contrato de los toros hemos tenido algún problema y se ha adjudicado tarde por lo que los toreros comprometidos se han tenido que buscar la vida.

¿También volverá la fiesta a la plaza para la MotoGP de 2024?

Sí, cuando éramos oposición ya dijimos que no entendíamos que por qué el Aragón Sonoro sí y MotoGP no.

¿Le habría gustado que le dejaran conciertos contratados?

Lo entiendo, no tengo ninguna queja. Las fechas de las elecciones son las que son.

¿Cómo le gustaría que fueran las fiestas?

Respetuosas. Soy muy crítico con los petardos, me gustan pero ruego que se tiren con respeto y cuidado. Le pido a los alcañizanos que salgan a la calle, que disfruten y que no haya dispersión. No deberían solaparse los actos. Los jóvenes tienen problemas para conseguir locales y me piden, aunque sea, recuperar los cañizos de la explanada de la pared de la Policía. Había un ambientazo grande pero ahora es totalmente inviable porque la ronda de Caspe es una circunvalación.

¿Algo que se haya perdido que le gustaría recuperar?

Recuerdo de pequeño la peña El Cachirulo, lo que era y lo que es; y que había más implicación de las peñas. Quizá nos hemos vuelto comodones y pedimos que el Ayuntamiento nos lo de todo; en otros pueblos la comisión de fiestas se involucra pero entiendo que es en municipios con mucha menos población.

¿Qué se debería aprender de los pueblos?

Mucho pero son fiestas distintas, no las podemos comparar.

¿Qué falta para que más peñas se impliquen organizando actividades?

Me quito el sombrero con peñas como La Brigada del Vicio, La Nevera y Molondros; y me gustaría que hubiera más así pero también hay que entender la idiosincrasia de cada lugar.

Muchos alcañizanos, especialmente los autónomos, aprovechan estos días para marcharse fuera de vacaciones, ¿esto se podría revertir?

Yo soy empresario y lo he hecho muchos años. Son días en los que está todo cerrado y no lo justifico pero entiendo que los autónomos y las empresas familiares se vayan a descansar un par de días. No justifico el día de Pueyos, es una de las citas más importantes para nosotros. Un acto también muy emotivo es el de los alcañizanos ausentes, que además he conseguido que en 2024 vuelvan a tener reina, lo que no ha sido fácil.

Este año nuevas entidades presentan representantes y otras como el Hogar y los Rumanos, no, ¿se puede seguir abriendo esta tradición a otras asociaciones?

Sí, a todas las que quieran. No es una tradición que va a menos, la Taurina, por ejemplo, ya tiene representantes para tres años seguidos.

¿Os planteáis introducir la figura del representante masculino como en otros municipios?

No lo vamos a plantear nosotros pero si alguien nos lo propone no diríamos que no. Considero que la reina representa la belleza, la juventud, a las asociaciones… claro que podría ser un chico, cada entidad tendrá que valorarlo.

Hace unas semanas Morella presentó en Alcañiz l’Anunci, ¿vais a aprovechar estos lazos de los Tres Reyes para promocionar vuestras celebraciones?

Sí, yo me creo el proyecto de los Tres Reyes y que debemos explotarlo más. Lo debemos promocionar como una iniciativa no solo de tres ciudades sino de tres comunidades se juntan en el Tossal dels Tres Reis, eso nos puede ayudar a nivel nacional y europeo. El día de la toma de posesión de Jorge Azcón se lo presenté al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y me dijo que era muy intenso por la ilusión con la que se lo explicaba (risas).

Para promocionar Alcañiz y sus fiestas primero sería necesario una web turística, la municipal está desfasada a nivel de imagen y contenidos; y mejorar la cartelería de la ciudad.

Estamos trabajando con el técnico de Informática para crear el apartado de turismo en la web del Ayuntamiento, la imagen en internet es primordial. Tenemos un plan estratégico de señalización de la época del alcalde Suso y lo queremos actualizar con alguna subvención. Es una tarea pendiente que queremos acometer.

Ahora unas preguntas más personales, ¿qué son para ti las fiestas de Alcañiz?

Es un momento de diversión y de esparcimiento. Para mí las celebraciones de Pueyos y el Santo Ángel Custodio son los momentos más importantes junto a las carrozas, la corrida de toros y el partido de fútbol. Son nuestras señas de identidad.

¿Te vestirás de baturro para subir a Pueyos como alcalde con la romería?

Lo dejo en un interrogante. Habrá más sorpresas, esa no será la única.

¿Anteriormente te has vestido?

Sí, pero no en Alcañiz. Cuando era niño sí que lo hacía pero a partir de los 16 años ya no lo recuerdo.

¿Cómo sueles vivir las fiestas?

Con la familia. Con nuestros amigos no tenemos peña pero nos juntamos para ver los toros de fuego, la romería a Pueyos,… No me reúno en un local con amigos porque no lo hemos hecho nunca. Con 18 años me marché a estudiar fuera y luego al gestionar la empresa aprovechaba esos días para cerrar el negocio e irme de vacaciones. Tengo unos amigos excepcionales pero no tenemos un local.

Luces en la foto de este especial el pañuelo de la Peña Taurina.

Sí, soy socio. Comencé como secretario cuando me casé, hace 20 años, porque me buscó el por entonces presidente, Emilio Ariño ‘el carnicero’. En aquellos años la mayoría de integrantes eran mayores pero ahora ha entrado gente joven.

¿Vas a ser el presidente de la plaza en la corrida de toros?

No. Me gusta ver los toros desde abajo y además este año espero que mi hija sea la alguacililla como en la corrida del año pasado. Prefiero no ser presidente pero sí estaré muy involucrado en todos los actos previos en la corrida.

¿Te vas a contener a la hora de hacer alguna cosa por ser alcalde?

No, sigo siendo el mismo aunque evidentemente por ser alcalde debo guardar más las formas. Tampoco es que sea una persona que esté todo el día de juerga pero no me voy a contener, si me quiero que beber dos copas me las beberé.

¿Cómo te has programado para ir a los actos?

Quiero ir a los 86 actos que he contado que hay en el programa y hacer calle como alcalde para hablar y estar con los alcañizanos.

¿Qué acto es el que más te gusta?

La romería a Pueyos y la procesión del Santo Ángel Custodio.

ntes de ser alcalde has sido concejal, ¿qué acto descubriste al entrar en el Ayuntamiento que antes no conocías?

Siempre me ha gustado todo, hasta las actividades infantiles. He visto sin meterme hasta las fiestas de la espuma o la Holi Colors. Quiero ir a todo y estar con todos. Como concejal descubrí el acto de los alcañizanos ausentes, pensaba que era solo para los que residen fuera. Ahora quiero que hablen los ausentes porque los últimos años solo tomaban la palabra los presentes y deseo aprender cómo nos ven los que viven fuera.

El año pasado se creó la figura del embajador de los alcañizanos ausentes, ¿vais a seguir con esa nueva figura?

No, todos merecen el respeto de Alcañiz y no hay ninguno más importante que otro. Me parece bien esa figura pero no hemos valorado continuarla.

¿Un acto que recomiendes a los visitantes?