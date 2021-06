Estevan, presidente del PP en Alcañiz: «Estoy muy ilusionado, el apoyo recibido es muy importante, me hace más fuerte»

¿En qué momento decide dar el paso y por qué?

Decido darlo porque veía que podía aportar mucha ilusión y ganas para afrontar esta nueva etapa del Partido Popular en Alcañiz que creo que las necesitaba. Hablé con la dirección provincial, con la junta local y la dirección regional y me dieron el visto bueno, así que, me tiré para adelante.

¿Cómo ha condicionado la pandemia en los planes suyos y del partido?

Mucho en el aspecto de reuniones. Un día como este domingo es quizá la primera vez que nos reunimos 50 ó 100 personas –siguiendo las medidas- y eso condicionaba todo porque hacer un congreso o una renovación desde una videoconferencia no es lo más habitual. De hecho, las directrices del comité provincial era haber hecho ya la renovación de la junta local y que se quedó en espera por la pandemia.

¿Qué sensaciones recibió cuando comunicó su decisión y en este día de la elección?

Fabulosas, espectaculares… Estoy impresionado. Podía esperármelo pero el apoyo recibido aquí es un apoyo muy importante. Han venido alcaldes de todas las comarcas incluida la ciudad de Teruel y estoy contento e ilusionado. Para mí es importante porque me respaldan y me hacen más fuerte a la hora de sentir que tengo ahí un apoyo.

¿Cómo está el PP en Alcañiz? ¿Hay unión?

Sí, total. Si había alguna posibilidad de que alguna persona pudiera estar un poco desplazada, he hecho lo posible para que estuviera unida y estuviera aquí. Quien se tenga que dar cuenta se la dará sobre lo importante que es, sobre todo, para el Bajo Aragón que en Alcañiz estemos muy unidos y así lo estamos. No veo ningún tipo de resquebrajamiento por ningún lado.

¿Qué objetivos tiene desde ahora?

Mi objetivo principal es que la nueva Junta Local nos reunamos mensualmente, hablar con empresarios, comerciantes, deportistas, asociaciones culturales… Con todo el mundo. Queremos salir a la calle y estar presentes con el fin de hacer un nuevo programa electoral para 2023. Para ello, deberemos elegir a la persona que mejor nos represente y que tenga ya un programa, que le demos el trabajo hecho.

¿Se ve como el candidato del PP a la alcaldía de Alcañiz?

No lo descarto pero no soy yo quien lo tendrá que decir. Será a través de la Junta Local como ha sido en otras ocasiones, desde donde se proponga un candidato que sea el más idóneo.

¿Cómo puede aportar su experiencia de concejal pero además la de senador?

Y diría también desde mi tarea de empresario porque es muy diferente cómo funciona el sector empresarial del funcionariado y la administración porque hay cosas que se ven de diferente manera. En cuanto a la visión de senador es una visión de Madrid que también fue una experiencia muy importante y muy bonita y de la que estoy enormemente orgulloso. Creo que se puede aportar muchísimo.

¿Qué retos tiene para Alcañiz?

Lo primero es eso, hablar con la ciudadanía, con todas las asociaciones y con personas que vean necesidades. El otro día puse el ejemplo de si Alcañiz necesita de verdad gastarse 4 millones de euros en un cerro, en unos paseos por el Castillo. No quiere decir que no necesite una reestructuración pero cuando hay unos vecinos que se han quedado sin casas, a lo mejor gastarse esa cantidad de dinero… No sé si ese tipo de decisión ha sido a espaldas de los ciudadanos porque yo veo que eso no es lo que precisa de verdad Alcañiz, gastar esa cantidad en eso.

¿Qué sería lo más urgente para Alcañiz?

Veo muy importante trabajar en las instalaciones deportivas porque están muy obsoletas; el arreglo inminente de los caminos para nuestros agricultores es algo básico y hay un montón de cosas que se pueden mejorar y este equipo de gobierno se está durmiendo un poco en los laureles porque vemos que vende mucho humo pero no se materializan las cosas. Por ejemplo, ahí sigue la residencia privada que van a montar en Alcañiz, porque es una idea fabulosa pero es una residencia privada. Según si gobierna la derecha o la izquierda venden las cosas de una manera u otra.

Ahora estamos en un momento clave con la Transición Justa. ¿Vienen tiempos diferentes?

Difíciles y diferentes y no serán como hasta ahora porque las cosas cambian, las empresas evolucionan, las personas y la política y nos tenemos que dar cuenta de que lo que valía hace dos años no vale para ahora. Los que estamos en las organizaciones políticas tenemos que ser capaces de darnos cuenta de ello más pronto que tarde, porque hay cambiar. Ahora con la Transición Ecológica sucede que de los 1.300 Mw que va a subastar Endesa, Alcañiz, Caspe y Castelserás se quedaban fuera y además de eso, perjudicaban a los posibles proyectos que salieran de estas tres localidades. Si tememos en cuenta que los regantes de la cuenca del Guadalope han sido los primeros afectados por el cierre de la Térmica, ¿por qué van a tener que pagar un millón de euros de su bolsillo para agua a cuyo pago no van a poder hacer frente porque sus cosechas van a ser inviables? En el último pleno pedí al alcalde que había que hacer alegaciones y luchar lo máximo posible para que los proyectos que se pudieran instalar a 25 metros del término de Andorra donde está el de Alcañiz, como mínimo que no restaran puntos.

¿Cómo ve la política que está llevando el equipo de gobierno en Alcañiz?

Tiene muchas ideas, parece ser que tiene muchos contactos pero llevamos dos años y en dos años yo sólo he visto asfaltado un parquin al lado del centro de salud y una fuente luminosa arreglada. No he visto nada más. Los caminos sin arreglar, la ciudad da verdadero asco de cómo está de sucia y el adoquinado de la plaza España da verdadera pena. Hay una serie de aspectos de dejadez y abandono que deberían tomarse un poco más en serio. Y proyectos hay muchos pero no viene nada, no se ha materializado nada en dos años y creo que podían haber hecho más que un parquin y el arreglo de una fuente luminosa.

¿Cómo es la gente que le acompaña en la nueva Junta Local?