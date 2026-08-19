El Gran Premio de Aragón de MotoGP ha dejado desde su estreno en 2010 un amplio catálogo de vencedores en el circuito de Motorland Aragón. El trazado alcañizano se estrenó en el Mundial de motociclismo con Casey Stoner como ganador y, desde entonces, pilotos de la talla de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Álex Rins, Francesco Bagnaia o Enea Bastianini han conseguido subir a lo más alto del podio.

El nombre que sobresale por encima del resto es el de Marc Márquez. El piloto español acumula siete victorias en la categoría reina en Motorland Aragón, cuatro de ellas consecutivas entre 2016 y 2019. Además, volvió a ganar en 2024 y 2025, ampliando un récord que le convierte en el piloto con más triunfos en la historia del Gran Premio de Aragón.

Sin embargo, no es el único ganador en Alcañiz. A continuación, repasamos todos los ganadores del Gran Premio de Aragón de MotoGP por año, con especial atención a sus respectivos fines de semana y a cómo consiguieron la victoria.

Casey Stoner, primer ganador de MotoGP en Motorland en 2010

El primer Gran Premio de Aragón de MotoGP de la historia se disputó en el año 2010, coincidiendo con la llegada de Motorland al calendario mundialista. El honor de convertirse en el primer ganador de la categoría reina en el circuito alcañizano correspondió a Casey Stoner, que lo consiguió al manillar de una Ducati.

Stoner, Pedrosa y Hayden, en el podio del primer GP celebrado en 2010 | Javier Zardoya

El australiano afrontó aquel fin de semana como uno de los grandes favoritos y terminó imponiendo su ritmo en carrera. Stoner consiguió una victoria especialmente significativa porque inauguró el palmarés de MotoGP en un circuito que acabaría convirtiéndose en uno de los escenarios habituales del campeonato.

El triunfo permitió a Ducati estrenar el casillero de victorias en Motorland y convirtió a Stoner en el primer piloto cuyo nombre quedó asociado para siempre a la historia del GP de Aragón.

Casey Stoner repite victoria en 2011

Un año después, Casey Stoner volvió a ganar en Aragón, aunque en esta ocasión lo hizo con Honda. El australiano confirmó que su primera victoria en Motorland no había sido casualidad y volvió a demostrar su enorme adaptación al trazado.

Stoner consiguió así convertirse en el primer piloto que repetía triunfo en la categoría reina en el circuito aragonés. Su victoria de 2011 supuso, además, la segunda consecutiva para el australiano, consolidando su dominio durante los primeros años de MotoGP en Motorland Aragón.

Con dos victorias, Stoner se mantuvo durante varias temporadas como el piloto con más triunfos en la historia del Gran Premio de Aragón, un registro que posteriormente superaría Marc Marquez en 2017.

Dani Pedrosa estrena el palmarés español de Motorland en 2012

La edición de 2012 tuvo como vencedor a Dani Pedrosa, que logró la victoria con Honda. El piloto español se convirtió de esta manera en el primer piloto nacional en imponerse en el Gran Premio de Aragón de MotoGP después de los dos triunfos iniciales de Stoner.

Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa durante la carrera en Motorland 2012./ L.C.

Pedrosa volvió a demostrar durante aquel fin de semana su enorme capacidad para gestionar las carreras y mantener un ritmo competitivo durante toda la prueba. Su triunfo permitió que Honda encadenara dos victorias consecutivas en Motorland después de que Stoner también hubiese ganado en 2011 con la marca japonesa.

La victoria de Pedrosa fue especialmente importante dentro de la historia del circuito, ya que abrió una etapa en la que los pilotos españoles comenzaron a tener un protagonismo cada vez mayor en el GP de Aragón.

2013 y el primer triunfo de Marc Márquez en el GP de Aragón

En 2013 llegó la primera victoria de Marc Márquez en Motorland Aragón. El piloto ilerdense, entonces enrolado en Honda, empezó a construir en aquel momento una relación especial con el circuito que acabaría convirtiéndole en el gran dominador del Gran Premio.

Márquez logró imponerse en una temporada en la que ya estaba demostrando su enorme potencial en MotoGP. Su victoria en Aragón supuso un nuevo paso en su adaptación a la categoría reina y permitió al piloto español sumar un triunfo más a un campeonato que acabaría marcando su carrera.

Aquel éxito fue el primero de los siete que Márquez terminaría acumulando en Motorland. Sin embargo, todavía quedaban por llegar sus cuatro victorias consecutivas entre 2016 y 2019.

Jorge Lorenzo se impone con Yamaha en 2014

El vencedor del GP de Aragón de 2014 fue Jorge Lorenzo, que consiguió la victoria con Yamaha. El piloto mallorquín añadió así Motorland a su lista de circuitos en los que había logrado subir a lo más alto del podio.

Lorenzo volvió a exhibir una de sus principales virtudes: la capacidad para mantener un ritmo constante y preciso durante toda la carrera. El triunfo permitió a Yamaha estrenarse como marca ganadora en el GP de Aragón. La victoria de 2014 también rompió la racha de triunfos que habían acumulado Honda y sus pilotos durante las primeras ediciones del Gran Premio.

Lorenzo repite en 2015 y logra dos victorias consecutivas en Motorland

En 2015 Jorge Lorenzo volvió a ganar el Gran Premio de Aragón. El piloto de Yamaha consiguió repetir el triunfo y se convirtió en el segundo piloto, después de Stoner, en alcanzar las dos victorias en Motorland.

El fin de semana volvió a ser positivo para el mallorquín, que encontró en el trazado aragonés un escenario favorable para su estilo de pilotaje. Lorenzo consiguió controlar la carrera y sumar una victoria que le permitió encadenar dos triunfos consecutivos en Aragón. Con dos victorias, el piloto de Yamaha se situó junto a Stoner como uno de los grandes dominadores históricos del circuito.

Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Valentino Rossi en el podio de MotoGP 2015./ L.C.

En 2016 comienza el dominio de Marc Márquez

La edición de 2016 marcó el inicio de la gran hegemonía de Marc Márquez en Motorland. El piloto de Honda consiguió la victoria y abrió una impresionante racha de cuatro triunfos consecutivos. Márquez volvió a demostrar su extraordinaria adaptación al circuito aragonés y terminó imponiendo su ritmo en una carrera en la que consiguió superar a sus principales rivales.

Este triunfo fue especialmente importante porque supuso el segundo de Márquez en Motorland, después del conseguido en 2013. A partir de entonces, el piloto español convertiría el GP de Aragón en uno de sus grandes territorios de dominio.

Márquez se convierte en el piloto con más victorias en Motorland en 2017

Marc Márquez volvió a subir a lo más alto del podio de Aragón en 2017. El piloto de Honda consiguió su segunda victoria consecutiva en Motorland y la tercera de su trayectoria en el circuito.

El fin de semana volvió a confirmar que el trazado alcañizano se adaptaba especialmente bien a las características de su pilotaje. Márquez consiguió imponer su ritmo y gestionar la carrera para llevarse un nuevo triunfo. Con esta victoria, comenzó a despegarse de Stoner y Lorenzo en el palmarés del GP de Aragón.

Tercera victoria consecutiva de Márquez en 2018

La racha continuó en 2018. Marc Márquez consiguió su tercera victoria consecutiva en el GP de Aragón y volvió a demostrar su dominio sobre Motorland. El piloto de Honda llegó a la carrera como uno de los grandes favoritos y cumplió con las expectativas. El triunfo le permitió alcanzar cuatro victorias en el circuito, igualando y superando progresivamente a los pilotos que habían marcado los primeros años del Gran Premio.

La victoria de 2018 dejó a Márquez a solo un triunfo de completar una histórica cuarta victoria consecutiva en Aragón.

Imagen de archivo de Marc Márquez en la cuarta victoria consecutiva en Alcañiz./ L.C.

Márquez completa cuatro victorias seguidas en 2019

Marc Márquez culminó su gran dominio con una cuarta victoria consecutiva en Motorland en 2019. El piloto de Honda volvió a ganar el GP de Aragón y consiguió un registro que ningún otro piloto había alcanzado hasta entonces. Márquez había ganado de forma ininterrumpida desde 2016 y convirtió el trazado aragonés en uno de sus circuitos talismán. Su triunfo de 2019 elevó a cinco su número total de victorias en Motorland.

La victoria de toda Valdealgorfa: Álex Rins gana el GP de Aragón en 2020

La temporada 2020 fue excepcional para Motorland, ya que el circuito acogió dos carreras consecutivas de MotoGP. La primera fue el Gran Premio de Aragón, disputado el 18 de octubre, y terminó con victoria de Álex Rins con Suzuki.

Rins en el podio del Gran Premio Michelin de Aragón. /Motorland Aragón

El piloto español consiguió imponerse en una carrera marcada por las circunstancias extraordinarias de aquella temporada. Rins sumó así una victoria histórica para Suzuki en Motorland y se convirtió en el sexto piloto diferente en ganar una carrera de MotoGP en el trazado.

Su triunfo también puso fin, de manera momentánea, al dominio absoluto que Márquez había ejercido en Aragón durante las cuatro ediciones anteriores.

El año de los dos GP: Franco Morbidelli gana el GP de Teruel en 2020

Una semana después, Motorland volvió a acoger una carrera de MotoGP. En esta ocasión se disputó el Gran Premio de Teruel, el 25 de octubre, y el ganador fue Franco Morbidelli con Yamaha.

Franco Morbidelli durante la carrera de MotoGP 2020./ L.C.

El italiano consiguió aprovechar el segundo fin de semana consecutivo de competición en Aragón para llevarse un triunfo que convirtió 2020 en un año único en el palmarés de Motorland. Por primera y única vez hasta entonces, el circuito acogió dos carreras de MotoGP en una misma temporada y tuvo dos ganadores diferentes.

El estreno del palmarés de Francesco Bagnaia en 2021

En 2021 la victoria correspondió a Francesco Bagnaia, que se impuso con Ducati. El italiano añadió su nombre al palmarés del GP de Aragón en una etapa en la que comenzaba a consolidarse como uno de los grandes referentes de la categoría reina.

Bagnaia consiguió controlar un fin de semana muy importante para sus aspiraciones en el campeonato y sumó una victoria que también supuso un nuevo triunfo de Ducati en Motorland.

Enea Bastianini gana con Ducati en 2022

La edición de 2022 tuvo como protagonista a Enea Bastianini. El piloto italiano consiguió la victoria al manillar de una Ducati y se convirtió en el octavo ganador diferente de MotoGP en Motorland.

Bastianini (centro), Bagnaia (derecha) y Espargaró (izquierda) en el podium del GP de Aragón de 2022 / MotoGP

Bastianini volvió a demostrar su capacidad para competir por las victorias y consiguió un triunfo que amplió la nómina de pilotos que habían logrado imponerse en Aragón. Su victoria fue, además, la segunda consecutiva para Ducati después del triunfo de Bagnaia en 2021.

El GP de Aragón de 2023 no se celebró

En 2023 no se disputó ninguna carrera de MotoGP en Motorland Aragón. Por este motivo, no existe un ganador del GP de Aragón correspondiente a esa temporada. La ausencia de la prueba provocó un paréntesis en la presencia del circuito alcañizano en el calendario de la categoría reina. El Mundial regresaría posteriormente a Motorland, recuperando uno de los escenarios tradicionales del campeonato.

Márquez se reencuentra con el triunfo en 2024 y gana en Motorland

El regreso del GP de Aragón en 2024 tuvo un protagonista conocido: Marc Márquez. El piloto español volvió a imponerse en Motorland, esta vez con Ducati, y consiguió su sexta victoria en el trazado.

El triunfo tuvo un significado especial después de varios años sin ganar en Aragón. Márquez recuperó el dominio que había mostrado durante la etapa de 2016 a 2019 y volvió a demostrar su extraordinaria relación con el circuito. La victoria también supuso el regreso de Márquez a lo más alto del podio del GP de Aragón después del paréntesis provocado por su ausencia de la carrera en años anteriores.

Marc Márquez alcanza las siete victorias en 2025

Marc Márquez volvió a ganar el GP de Aragón con Ducati en 2025. El piloto español repitió el triunfo conseguido un año antes y elevó hasta siete victorias su récord en Motorland. La victoria confirmó definitivamente a Márquez como el piloto más laureado de la historia del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Ningún otro piloto ha conseguido acercarse a sus seis triunfos.

El palmarés queda así encabezado por Márquez, con siete victorias, seguido por Casey Stoner y Jorge Lorenzo, con dos triunfos cada uno. Dani Pedrosa, Álex Rins, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini completan la lista de vencedores en Motorland, todos ellos con un triunfo. Ocho pilotos distintos.

En apenas quince años de historia, el Gran Premio de Aragón ha pasado por las manos de algunos de los pilotos más importantes de la era moderna de MotoGP, pero hay un nombre que destaca por encima de todos: Marc Márquez y sus siete victorias en Motorland Aragón.