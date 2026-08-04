Un estudio fija en 46,75 millones el impacto de las ayudas para frenar la despoblación en Aragón

Un informe realizado a petición del Gobierno de Aragón fija en 46,75 millones de euros el impacto de las ayudas autonómicas otorgadas durante 2024 y 2025 para frenar el avance de la despoblación en la comunidad. Según el estudio del impacto económico y demográfico de las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial en Aragón (2024-2025), cada euro invertido de la DGA a través de este fondo ha generado 4,09 euros de impacto en la economía aragonesa, multiplicando por más de cuatro el efecto de la inversión pública.

Durante los ejercicios 2024 y 2025 se concedieron 11,43 millones de euros en ayudas dirigidas a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, derribos de inmuebles, modernización de multiservicios rurales, sistemas de videovigilancia, eficiencia energética y actuaciones impulsadas por asociaciones. Estas subvenciones llegaron a 448 entidades beneficiarias entre ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. El estudio estima un impacto económico total de 46,75 millones de euros, resultado de sumar el impacto directo, indirecto e inducido de las inversiones realizadas. En concreto, el impacto directo asciende a 21,75 millones, el indirecto a 14,06 millones y el inducido supera los 10,94 millones de euros.

Ayudas generadoras de empleo

Asimismo, las ayudas han permitido crear o mantener 409 puestos de trabajo, de los que 244 son empleos directos y 165 indirectos. Las actuaciones financiadas han beneficiado a 463 localidades aragonesas y a una población potencial de 355.808 personas. De media, cada proyecto beneficia a 794 habitantes. La encuesta realizada entre las entidades beneficiarias refleja un elevado grado de satisfacción: el 99,1 % valora las ayudas como positivas o muy positivas y el 96,9 % recomienda mantenerlas o ampliarlas.

Entre los principales beneficios identificados destacan la dinamización cultural y social, la fijación de población, la creación de vivienda para alquiler asequible, la mejora de los servicios municipales, la recuperación del patrimonio, el incremento de la seguridad y el fortalecimiento del tejido asociativo. El estudio concluye que el Fondo de Cohesión Territorial constituye una herramienta eficaz para impulsar la cohesión territorial, dinamizar la economía del medio rural y reforzar la lucha contra la despoblación en Aragón.

El Fondo de Cohesión, un "recurso vital e insustituible"

El director general de Despoblación, Alberto Casañal, destaca “la alta demanda y la alta ejecución del Fondo de Cohesión Territorial durante los años 2024 y 2025 y eso favorece el equilibrio territorial y un efecto cohesionador desde el punto de vista económico y social”. En virtud de los resultados del estudio, para Casañal, este fondo se consolida como “un recurso vital e insustituible para el medio rural aragonés, tal como nos constatan prácticamente por unanimidad los ayuntamientos y asociaciones destinatarias de estas ayudas, que reconocen que la gran mayoría de los proyectos no se hubieran podido llevar a cabo sin estas ayudas”.

Alberto Casañal pone también el énfasis en que “el estudio concluye que las diferentes acciones del Fondo de Cohesión Territorial amortiguan la pérdida de habitantes en los pueblos, con lo cual retenemos y fijamos población, dotando y mejorando los servicios y las infraestructuras, elevando con ello, también, la calidad de los ciudadanos que apuestan por nuestro medio rural”.