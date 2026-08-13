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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 AGO 2026|

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Eva Defior, Premio Mirador del Bajo Aragón 2026 en Belmonte de San José

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA recibirá este viernes el galardón en reconocimiento a su "compromiso y apasionada defensa del periodismo local y de proximidad"

Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La COMARCA. / LC
Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La COMARCA. / LC

La COMARCA13 08 2026

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Cultura y Ocio

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, recibirá este año el XXII Premio Mirador del Bajo Aragón. El acto de entrega será este viernes 14 a las 22.30 en la plaza.

El Ayuntamiento reconoce y premia su «inestimable» labor y compromiso al frente del Grupo de Comunicación La COMARCA «como ejemplo de periodismo rural vinculado al territorio». Se le concede «por querer ser el altavoz de nuestras pequeñas historias, del día a día de Belmonte y los demás pueblos del Bajo Aragón, grandes y pequeños».

En el premio se valora también su «cercanía y apasionada defensa del periodismo local y de proximidad, como una herramienta más para salvaguardar el futuro de nuestros pueblos». En palabras del alcalde, Alberto Bayod, se premia y valora «que haya alguien cercano que nos escuche, que quiera contar nuestras historias, lo que nos pasa bueno y no tan bueno y que de esta manera nos haga visibles».

En 2025 lo recibió José Manuel Capilla Catalán, tamborilero «incansable». El organista Jaime Antonio Marqués, el periodista Ramón Mur o el cantautor Joaquín Carbonell, entre otras personalidades, también lo tienen.

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