Eva Valle, consejera de Economía: «La pérdida de población en Andorra es lo más preocupante. Se debería haber ideado un plan industrial desde el principio»

La preocupación en el territorio tras la reducción del Nudo Mudéjar es el empleo. El contrato inicial con Endesa ponía sobre la mesa unos 6.800 puestos que se han quedado en 1.380. El ITJ no ha concretado datos, pero sí que las siguientes adjudicaciones se propondrían a las empresas que concurrieron al concurso en consonancia con estos compromisos adquiridos. ¿Confían desde el Gobierno de Aragón en que se generen los puestos de trabajo comprometidos?

Nuestra prioridad en este momento es buscar alternativas reales a la zona que permitan la recuperación del empleo y la reindustrialización de la misma. Compartimos con el ITJ el objetivo de intentar buscar soluciones, pero somos muy escépticos a que esta vía de actuación que ahora propone el MITECO realmente salga adelante en la identificación de proyectos exitosos que acaben creando el empleo que la zona requiere tras el cierre de la central hace ya seis años. Y tenemos dudas por varios motivos. La modificación de la orden ministerial supone un cambio de las reglas del juego cinco años después, y es muy susceptible de generar inseguridad jurídica adicional. Por otra parte, también tenemos dudas de que muchas de las propuestas que se presentaron a concurso hace cinco años ahora mismo sigan teniendo interés o incluso sean viables. La energía fotovoltaica ya no es tan rentable como lo era en el momento en que se presentaron las propuestas. Y por todo ello, desde el Gobierno de Aragón lo que consideramos necesario es buscar cuanto antes proyectos. No obstante, el problema fundamental es que ahora mismo no hay iniciativas activas en la zona.

Señala esa falta actual de proyectos. ¿Puede ser un hándicap a la hora de dinamizar el territorio desde esa vertiente en la que señala que puede intervenir el Gobierno de Aragón?

La adjudicación por el MITECO del Nudo a un proyecto concreto ya generó una expectativa muy elevada y muy legítima de inversión, de empleo y de futuro en 2022. Ahora que ese proyecto se ha reducido de manera tan drástica por estas últimas decisiones, nos encontramos con que quizá en este momento podemos encontrar interés de otros proyectos industriales alternativos. En su día iba a ser un proyecto muy potente, con la expectativa de generar muchos empleos y muchas actividades en la zona. No hubo un pronunciamiento activo por parte de otros posibles interesados porque no había capacidad disponible, pero ahora que se libera, se plantea otra posibilidad de generar más capacidad de consumo y que, por tanto, otros proyectos que nos están llegando al Gobierno de Aragón puedan tener interés en ir a esta zona. Estamos trabajando activamente para introducir esos proyectos y para utilizar también todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para hacer atractiva esa zona a esos proyectos industriales que puedan tener interés en instalarse en la zona de Andorra y los municipios limítrofes.

¿Con cuanta premura se va a actuar desde el Gobierno de Aragón?

Queremos que la máxima flexibilidad de utilización del Nudo se garantice cuanto antes. También buscar activamente proyectos que puedan tener ese interés, utilizando todos los instrumentos en nuestra frontera para ello. Que seamos escépticos ante la modificación que plantea el Ministerio no quita que vayamos a presentar nuestras propuestas a esa consulta pública que han abierto para conseguir esa agilidad. La consulta finaliza este miércoles 17, y ya hemos presentado nuestras propuestas con dichos objetivos.

Desde los 34 municipios que conforman esta zona de transición justa, en el caso de Aragón, aquí en el Bajo Aragón histórico sobre todo, pedían unidad a las instituciones. ¿Cómo está siendo la relación entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España?

Nos encontramos en esta situación como consecuencia de un conjunto de decisiones muy desafortunadas por parte del Gobierno de España, que ya desde el año 2018 condenó a la Central de Andorra por no considerarla viable, sin ni siquiera dar una opción a estudiar posibles ayudas como se ha hecho en otros países. Todo ello nos ha llevado a la situación que tenemos a día de hoy, y esto se agrava con una carencia notable en lo referente al diálogo institucional. El Gobierno de Aragón ya pidió hace varios meses una reunión con la ministra, precisamente para tratar las consecuencias posibles de la declaración de impacto ambiental que se había emitido en febrero, y hasta día de hoy no hemos recibido respuesta. Por ello, en esta última reunión, trasladamos ese mensaje de necesaria unidad de acción. En ese sentido, una de las propuestas de la consulta pública por nuestra parte será precisamente el mantener un diálogo permanente entre todos los interesados en encontrar una solución, con reuniones periódicas.

¿Cómo valoran precisamente esa reunión? ¿Los agentes solicitaron ayuda en otros aspectos?

Pudimos mantener un diálogo muy franco y claro. Desde todas las partes que asistieron se pusieron sobre la mesa todos los temas que nos preocupan, y desde todos los puntos de vista. No se llegó a un acuerdo entre todos, eso está claro, pero sí que salimos con ese plan de acción muy concreto para mirar hacia adelante. Por ello también propusimos la firma de una declaración institucional como muestra de esta unidad que todos consideramos completamente necesaria.

Vista la situación a la que se enfrenta el Nudo Mudéjar, ¿cuánto se podría alargar su puesta en marcha?

Nuestra prioridad es acortar los plazos al máximo, pero también tenemos que ser muy realistas. El proyecto se ha quedado en algo muy pequeñito. Eso no implica que tengamos que empezar de cero, pero sí que tengamos que empezar a construir y a tejer para que llegue inversión industrial al territorio. Por nuestra parte, se trabajará con la mayor celeridad posible, pero no todas las decisiones dependen del Gobierno de Aragón. Una parte fundamental sigue correspondiendo al Gobierno de España. Este proceso ya se ha alargado de manera innecesaria mucho tiempo y ha generado, como decía antes, mucha frustración, mucho hartazgo y mucha incertidumbre en la zona.

Entre las consecuencias de esos seis años que han pasado desde el cierre de la Central de Andorra se encuentra la pérdida de población. ¿Hay medidas que se pueden tomar desde DGA para paliar esta situación?

Desde el gobierno tenemos instrumentos de incentivo para que las empresas que puedan tener interés en instalarse, si hay capacidad de consumo suficiente en la zona ahora que hay una capacidad que se libera, puedan hacerlo. Uno de ellos sería precisamente esos fondos de Transición Justa, aunque utilizaremos todas las herramientas posibles a nuestro alcance para poder hacer atractiva la zona.

Insistiendo en la pérdida de población, ¿les preocupa? No es lo mismo perder 1.000 habitantes en un pueblo que en una ciudad.

Por supuesto. Preocupa que durante seis años, por la toma de unas decisiones excesivamente lentas y, además, claramente erróneas, no se haya podido dar una solución a la zona. Todo esto tendría que haber sido planteado desde el principio, desde el momento en el que se decide el cierre de la central. Se tendría que haber trabajado para establecer un plan industrial en la zona. Por todo ello, ahora hay que trabaja para dar esa solución que todavía no ha llegado.

Endesa va a llevar a cabo un proyecto que ha sido reducido en un amplio porcentaje, y que finalmente será de 406 megavatios. ¿Han podido hablar con la empresa sobre este incumplimiento de los compromisos?

Hemos hablado con todos los actores que han protagonizado este episodio, incluyendo el Gobierno de España, que es el único con el que no hemos podido hablar hasta el momento. Estamos buscando todas las opciones y lo que queremos es centrarnos en mirar hacia adelante y buscar todas las soluciones posibles para poder utilizar esa capacidad sobrante. Tenemos una actitud constructiva, porque creemos que esa es la prioridad.

Hay un aspecto que choca a la población, y es que se adjudicara el proyecto a Endesa y después se resolviera la tramitación de la DIA. ¿Hay explicaciones para que se haya hecho en este orden?

Hace más de dos meses y medio solicitamos por carta una reunión con la ministra competente para que nos explicara precisamente el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental que se había evacuado. No hemos conseguido ni siquiera una respuesta por parte del ministerio. Por supuesto, hemos leído esa declaración y el Gobierno presentó unas propuestas de mitigación con posterioridad para poder garantizar que esta inversión no se quedaba solamente en los 400 megavatios mencionados. Pero aun así, no hemos tenido ninguna explicación.

En el concurso de Transición Justa había otras empresas vinculadas al territorio, como puede ser Térvalis. Quizás el resultado hubiera sido diferente si se hubiera optado por una empresa con arraigo.