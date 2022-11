Una evaluación ambiental decidirá los cambios en el uso del suelo de Cantavieja sobre 5.000 hectáreas

El Boletín Oficial de Aragón (BOA), publicado el pasado 25 de octubre, somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cantavieja, promovida y tramitada por el Ayuntamiento «con el objetivo de diversificar los sistemas productivos actuales, y permitir la instalación de industrias o de actividades terciarias y/o análogas», tal como consta en la descripción básica de modificación remitida a trámite. Ante este requerimiento una primera resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta «la necesidad de hacer una evaluación ambiental estratégica ordinaria para poder recalificar un suelo rústico especial en suelo rústico, en el que se puedan llevar a cabo actuaciones de interés social».

Todo ello después de que el Ayuntamiento de Cantavieja presentara la solicitud de introducir un ajuste en cuanto a las condiciones de uso en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial, para que se permitan los usos «de utilidad pública o interés social, siempre y cuando no se lesionen los valores que se quieren proteger», tal como consta en el escrito. Esta modificación afectaría a las zonas Muela Monchén y pinares, prados y pastizales; y relieves sobresalientes en Tarayuela, La Nova, Rocha y Cuarto Pelado. El área objeto de la modificación tiene una superficie de 5.184,27 hectáreas y está calificada como «suelo no urbanizable especial».

Consultado por LA COMARCA el alcalde de la localidad, Ricardo Altabás, ha declinado pronunciarse sobre este proceso en curso. Sí lo hizo, mediante un comunicado de prensa, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, quien ha valorado «positivamente» esta resolución, aunque la considera «insuficiente». La plataforma ya denunció hace meses las actuaciones iniciadas por el consistorio para modificar el uso del suelo, al considerar que la instalación de aerogeneradores en esta zona resulta incompatible en un espacio situado en Red Natura 2.000, en el Geoparque del Maestrazgo, «un lugar con riqueza singular de flora y fauna», tal como destacaron. «Esta riqueza motivó la aprobación de una serie de restricciones en el Plan General Urbano del Propio Ayuntamiento. Si en 1993 el Consistorio restringe el uso de ese suelo para preservar su valor ambiental, no habiendo cambiado las circunstancias ni el valor del lugar, no es de recibo que se pida una recalificación años más tarde para poder dañar ese bien. Tan solo esa causa debería servir para no pedir un nuevo Estudio Ambiental Estratégico», enfatizaron desde la Plataforma. Tal como consta en la resolución del INAGA actualmente para estos suelos las ordenanzas dictan «que se deberá evitar en lo posible los grandes movimientos de tierra», entre otros aspectos.

Desde la plataforma califican de «tibia» la resolución de las administraciones y critican varias aportaciones realizadas durante el proceso de información pública. Una es la del departamento de Ordenación del Territorio el cual, tras reconocer la riqueza del espacio afectado, afirma que la modificación «no tendrá incidencia territorial negativa si se lleva a cabo de forma adecuada». «Afirmación que se dicta sin saber cuál es la actuación que se va a desarrollar», apuntaron desde la Plataforma de los Paisajes. El colectivo también discrepa de la aportación de la Subdirección Provincial de Medio Ambiente que exime de afecciones al terreno «por el hecho de tener uso de utilidad pública o interés social». «No se puede afirmar que no supone una explotación del suelo ni produce una afección a zonas ambientalmente sensibles», concluyeron.

Alegaciones

Paisajes de Teruel presentó un documento de alegaciones dividido en 5 bloques, ante el intento del Ayuntamiento de modificar el uso del suelo. Apunta en primer lugar a la jurisprudencia relativa a la planificación urbanística y a la tenencia jurídica de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos.

El colectivo argumenta que existe disponibilidad de suelo rústico abundante en la localidad para poder llegar a instalar las nuevas actividades y solicita que no se permitan los usos de utilidad pública o interés social en el suelo no urbanizable de protección especial.