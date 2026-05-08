Excarcelan al conductor de un camión de cerdos tras un siniestro en la A-1415 en Andorra

El conductor de un camión que transportaba cerdos ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente en la carretera A-1415, a la altura del kilómetro 16, en el término municipal de Andorra. El aviso se ha recibido sobre las 10.00, momento en el que se ha activado un operativo de emergencia formado por efectivos de los Bomberos de la Diputación de Teruel, Guardia Civil y sanitarios del 061.

A la llegada de los servicios de emergencia, el camionero había quedado atrapado en la cabina, por lo que los bomberos han tenido que proceder a su excarcelación. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Alcañiz.

Además de la atención al conductor, los bomberos continúan realizando labores de prevención de riesgos en la zona y colaboran en la extracción de los animales afectados por el siniestro. En la intervención han participado un oficial y cuatro bomberos de la DPT, además de agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del 061.