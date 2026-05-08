Actualizado 12:57

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 MAY 2026|

Actualizado 12:57

Excarcelan al conductor de un camión de cerdos tras un siniestro en la A-1415 en Andorra

El conductor, único ocupante del vehículo, ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras el accidente ocurrido a primera hora de la mañana en el término municipal de Andorra. El operativo trabaja además en la retirada de los animales afectados

Estado en el que ha quedado el camion tras el accidente./ BOMBEROS DPT
Estado en el que ha quedado el camion tras el accidente./ BOMBEROS DPT

La COMARCA08 05 2026

Comentar

ActualidadSucesos

El conductor de un camión que transportaba cerdos ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente en la carretera A-1415, a la altura del kilómetro 16, en el término municipal de Andorra. El aviso se ha recibido sobre las 10.00, momento en el que se ha activado un operativo de emergencia formado por efectivos de los Bomberos de la Diputación de Teruel, Guardia Civil y sanitarios del 061.

A la llegada de los servicios de emergencia, el camionero había quedado atrapado en la cabina, por lo que los bomberos han tenido que proceder a su excarcelación. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Alcañiz.

Además de la atención al conductor, los bomberos continúan realizando labores de prevención de riesgos en la zona y colaboran en la extracción de los animales afectados por el siniestro. En la intervención han participado un oficial y cuatro bomberos de la DPT, además de agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del 061.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Amazon, vivienda y el desarrollo de la A-68: los retos del nuevo Gobierno de Aragón

Los miembros del Ejecutivo toman posesión de su cargo y tendrán el jueves su primer pleno. Quedan por definir las direcciones generales y desgranar consejerías como la de Desregulación

Comentar

Amazon, vivienda y el desarrollo de la A-68: los retos del nuevo Gobierno de Aragón

Aguaviva reclama el reasfaltado de su carretera tras dos nuevos accidentes: «Cada vez que llueve es una pista de patinaje»

Denuncian unas malas condiciones acrecentadas por el alto volumen de los camiones de arcillas. La vía contabilizó más de 10 sucesos solo en 2025

3

Aguaviva reclama el reasfaltado de su carretera tras dos nuevos accidentes: «Cada vez que llueve es una pista de patinaje»

Aragón-Teruel Existe pide gestionar la instalación del centro de datos de La Puebla como una oportunidad para todo el territorio

El grupo ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón con propuestas que incluyen Andorra, Technopark y la construcción de la autovía, entre otras necesidades

7

Aragón-Teruel Existe pide gestionar la instalación del centro de datos de La Puebla como una oportunidad para todo el territorio
Periódico del Bajo Aragón Histórico