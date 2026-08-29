Extinguido un conato de incendio en una zona de vegetación entre Motorland y Technopark

Las sesiones de clasificación del Gran Premio Michelin de Aragón en Motorland han empezado este sábado con susto. Una zona de vegetación seca entre Technopark y el circuito de velocidad ha ardido en torno a las 10.00 de la mañana. La columna de humo era visible desde las entradas y ha llamado la atención de visitantes y también de los trabajadores del complejo deportivo.

Las llamas han sido rápidamente extinguidas por los efectivos de bomberos de Diputación de Teruel que durante el fin de semana están desplegados en el circuito. Todavía se investigan las causas del fuego, pero las primeras informaciones apuntan a una colilla mal apagada como origen del pequeño incendio.