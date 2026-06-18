Actualizado 19:35

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 JUN 2026|

Actualizado 19:35

La falta de vivienda, principal reto en las nuevas directrices en las que trabaja el Matarraña

Administraciones, sectores económicos y agentes sociales participan en un proceso de actualización que abordará retos como la demografía, los servicios públicos, la movilidad o la preservación del paisaje

Jornadas participativas para la revisión del modelo de desarrollo territorial de la Comarca del Matarraña / Cedida
Jornadas participativas para la revisión del modelo de desarrollo territorial de la comarca del Matarraña / Cedida

Jesús Burgos18 06 2026

Comentar

ActualidadInfraestructuras

La Comarca del Matarraña ha iniciado esta semana el proceso de revisión de sus Directrices de Ordenación Territorial, un documento estratégico que marcará las líneas de desarrollo del territorio durante los próximos años. La actualización llega dieciocho años después de la aprobación de las directrices vigentes, en 2008, y busca adaptar la planificación comarcal a los nuevos desafíos sociales, económicos y territoriales.

Desde el pasado martes y hasta este jueves, representantes institucionales, agentes económicos, asociaciones y profesionales de distintos ámbitos participan en unas jornadas de trabajo organizadas por el Gobierno de Aragón y la Comarca del Matarraña. A través de diferentes mesas sectoriales se están analizando cuestiones como la vivienda, la demografía, la movilidad, el sector agroalimentario, la energía, la educación, la salud, los servicios sociales, el patrimonio o el paisaje.

El presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha destacado la elevada participación registrada durante las sesiones. “Lo que queremos es detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el Matarraña para definir entre todos qué comarca queremos dentro de unos años”, señaló.

Por su parte, Víctor Sanz, técnico del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, explicó que las directrices aprobadas en 2008 respondían a una realidad muy distinta a la actual. “Se elaboraron en un momento en el que existía preocupación por un posible crecimiento urbanístico descontrolado. Ahora aparecen nuevas necesidades que entonces no se contemplaron, como los servicios sociales, la salud o la educación, y que deben incorporarse a la planificación territorial”, indicó.

La vivienda emerge como una de las principales preocupaciones detectadas durante el proceso participativo. Tanto técnicos como representantes institucionales coinciden en que la falta de vivienda disponible dificulta la llegada y permanencia de población, así como la cobertura de puestos de trabajo en sectores clave de la economía local.

“Hay empleo y hay personas interesadas en venir a trabajar o a teletrabajar al Matarraña, pero muchas veces no encuentran vivienda”, afirmó Camps, quien recordó que ya se están impulsando promociones de vivienda pública en algunos municipios de la comarca para dar respuesta a esta demanda.

Otro de los asuntos que ha centrado el debate ha sido la conservación del paisaje, considerado por muchos participantes como uno de los principales activos del territorio. Tanto Sanz como Camps coincidieron en señalar que la protección del entorno, junto con la identidad cultural y patrimonial de la comarca, debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de las futuras directrices.

El proceso no concluirá con estas jornadas. Durante los próximos meses los técnicos analizarán las aportaciones recogidas y elaborarán un documento de diagnóstico que servirá de base para definir los objetivos y medidas concretas de las nuevas directrices. La previsión es celebrar una sesión de retorno entre octubre y noviembre para presentar los resultados a los participantes antes de iniciar la tramitación administrativa del documento.

“Queremos que el territorio siga siendo lo que sus habitantes desean que sea”, resumió Víctor Sanz. Un objetivo compartido por la Comarca del Matarraña, que confía en que esta revisión permita afrontar los retos del futuro sin perder los valores que han definido históricamente al territorio.

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Bodegas Crial de Lledó logra tres oros en la sesión de Vinos Blancos y Tintos del Mundial de Bruselas

Las referencias ganadoras han sido Les Roques de Benet 2021, Celtis Australis Blanco 2022 y Celtis Australis Tinto 2021

Comentar

Bodegas Crial de Lledó logra tres oros en la sesión de Vinos Blancos y Tintos del Mundial de Bruselas

Tres bodegas del Matarraña, galardonadas en los Premios Vinos de Aragón 2026

A Maru de Gasconne de Cretas, las bodegas Mas de Llucia de Rafales y Venta d’Aubert de Cretas son reconocidas

Comentar

Tres bodegas del Matarraña, galardonadas en los Premios Vinos de Aragón 2026

Tres restaurantes de Valderrobres, Beceite y Alcañiz, entre los 10 mejores paquitos de Ternasco de Aragón

La Esquinita de Boltaña, el Hotel La Fábrica de Solfa e Inspira Delice participarán el próximo 22 de junio en la final para alzarse con el premio al mejor bocadillo

Comentar

Tres restaurantes de Valderrobres, Beceite y Alcañiz, entre los 10 mejores paquitos de Ternasco de Aragón

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

Se trata de la quinta semana de huelga y prevén que esta sea la última hasta después del verano. De los 21 médicos que participaron en la huelga en el...

Comentar

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

Cuenta atrás para la apertura de la plaza de España de Alcañiz: la fiesta de Moto GP y la presentación de las reinas recuperan su escenario

Las obras de restauración de la Lonja y el Ayuntamiento alcanzan el 80% de ejecución. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, confirma que el espacio estará despejado a principios del mes...

4

Cuenta atrás para la apertura de la plaza de España de Alcañiz: la fiesta de Moto GP y la presentación de las reinas recuperan su escenario

Eva Valle, consejera de Economía: «La pérdida de población en Andorra es lo más preocupante. Se debería haber ideado un plan industrial desde el principio»

ENTREVISTA. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ofrece su primera entrevista a medios al Grupo de Comunicación La COMARCA. Analiza la situación que atraviesan los...

3

Eva Valle, consejera de Economía: «La pérdida de población en Andorra es lo más preocupante. Se debería haber ideado un plan industrial desde el principio»
Periódico del Bajo Aragón Histórico