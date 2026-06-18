La falta de vivienda, principal reto en las nuevas directrices en las que trabaja el Matarraña

La Comarca del Matarraña ha iniciado esta semana el proceso de revisión de sus Directrices de Ordenación Territorial, un documento estratégico que marcará las líneas de desarrollo del territorio durante los próximos años. La actualización llega dieciocho años después de la aprobación de las directrices vigentes, en 2008, y busca adaptar la planificación comarcal a los nuevos desafíos sociales, económicos y territoriales.

Desde el pasado martes y hasta este jueves, representantes institucionales, agentes económicos, asociaciones y profesionales de distintos ámbitos participan en unas jornadas de trabajo organizadas por el Gobierno de Aragón y la Comarca del Matarraña. A través de diferentes mesas sectoriales se están analizando cuestiones como la vivienda, la demografía, la movilidad, el sector agroalimentario, la energía, la educación, la salud, los servicios sociales, el patrimonio o el paisaje.

El presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha destacado la elevada participación registrada durante las sesiones. “Lo que queremos es detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el Matarraña para definir entre todos qué comarca queremos dentro de unos años”, señaló.

Por su parte, Víctor Sanz, técnico del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, explicó que las directrices aprobadas en 2008 respondían a una realidad muy distinta a la actual. “Se elaboraron en un momento en el que existía preocupación por un posible crecimiento urbanístico descontrolado. Ahora aparecen nuevas necesidades que entonces no se contemplaron, como los servicios sociales, la salud o la educación, y que deben incorporarse a la planificación territorial”, indicó.

La vivienda emerge como una de las principales preocupaciones detectadas durante el proceso participativo. Tanto técnicos como representantes institucionales coinciden en que la falta de vivienda disponible dificulta la llegada y permanencia de población, así como la cobertura de puestos de trabajo en sectores clave de la economía local.

“Hay empleo y hay personas interesadas en venir a trabajar o a teletrabajar al Matarraña, pero muchas veces no encuentran vivienda”, afirmó Camps, quien recordó que ya se están impulsando promociones de vivienda pública en algunos municipios de la comarca para dar respuesta a esta demanda.

Otro de los asuntos que ha centrado el debate ha sido la conservación del paisaje, considerado por muchos participantes como uno de los principales activos del territorio. Tanto Sanz como Camps coincidieron en señalar que la protección del entorno, junto con la identidad cultural y patrimonial de la comarca, debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de las futuras directrices.

El proceso no concluirá con estas jornadas. Durante los próximos meses los técnicos analizarán las aportaciones recogidas y elaborarán un documento de diagnóstico que servirá de base para definir los objetivos y medidas concretas de las nuevas directrices. La previsión es celebrar una sesión de retorno entre octubre y noviembre para presentar los resultados a los participantes antes de iniciar la tramitación administrativa del documento.

“Queremos que el territorio siga siendo lo que sus habitantes desean que sea”, resumió Víctor Sanz. Un objetivo compartido por la Comarca del Matarraña, que confía en que esta revisión permita afrontar los retos del futuro sin perder los valores que han definido históricamente al territorio.