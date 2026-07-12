El Fem Poble Festival de Nonaspe apuesta por un nuevo escenario gratuito de la mano del grupo Modelo: «Queremos abarcar a todo el público»

El Fem Poble Festival de Nonaspe celebrará su tercera edición el próximo 18 de julio, con novedades dirigidas a hacer crecer el evento. Tras el éxito de la banda Modelo el año pasado, la Comisión de Fiestas ha apostado por repetir su actuación con un concierto gratuito en la plaza Lo Portal a la hora del vermut. La nueva propuesta que amplía los escenarios del festival contará también con el DJ Alberto Ráfales. «Queremos que haya ambiente por la mañana y que no se quede solo en una fiesta de noche. Buscamos congregar a los vecinos que no se acercan al festival», explica Ángel Aragonés, miembro de la comisión.

Por la tarde, el festival abrirá sus puertas a las 19.30 para disfrutar de dos tributos y sesiones de djs. Este año, el cabeza de lista será ‘BribriBlibli’, con canciones de Extremoduro, un homenaje al cantante, guitarrista y compositor del grupo, Robe, tras su fallecimiento el pasado mes de diciembre. Aragonés señala que el objetivo es hacer "un buen reconocimiento y atraer el público de mediana edad». «No buscamos solo gente joven, queremos abarcar a todos», añade. Por esta misma razón, el festival contará con la actuación de Antiaéreo, un grupo de versiones de grupos de indie español como Izal, Vetusta Morla, Lori Meyers, Leiva o Arde Bogotá; y cerrará con las sesiones de tres djs -Álex Pardos, Eddy Chárlez y Cence Brothers.

Primeras entradas agotadas

Las entradas anticipadas se pusieron a la venta el pasado 13 de abril y se distribuyeron en tres tramos. Los dos primeros, que ya están agotados, ofrecieron una reducción sobre el precio de la entrada ordinaria, que es de 25 euros más gastos de gestión. Por otro lado, la entrada infantil cuesta cinco euros más los gastos y la pueden solicitar los niños nacidos entre el 2013 y el 2023. En el caso de la compra en taquilla el mismo día del festival, no se aplicará el coste de la gestión.

Cartel completo del Fem Poble Festival de Nonaspe, que tendrá lugar el próximo 18 de julio. /Fem Poble

Como novedad, habrá pulseras cashless personalizadas con la imagen del festival. Servirán para validar la entrada, obtener descuentos en consumiciones, realizar pagos con ellas, recargar el saldo desde el móvil y tener un recuerdo del evento.

En las dos anteriores ediciones, el Fem Poble reunió a 800 personas en un municipio que está alrededor de los 1.000 habitantes. «Nos parece ya un halago esta cifra y es algo a destacar. Si lo mejoramos este año sería perfecto, pero nos quedaremos satisfechos con las cifras del año anterior», valora Aragonés.

El festival forma parte del calendario en el que trabaja la comisión para dinamizar la localidad. Su coste alcanzó los 35.000 euros en 2025 y llegará a los 40.000 euros este año. La agrupación autofinancia el evento a través de fondos propios que recaudan durante las fiestas que hay en el año, la venta de entradas con la que se cubre el 20 % de los gastos, y las consumiciones en barra, que son el pilar de este modelo para la comisión. Cuentan también con la ayuda de colaboradores como la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, el Ayuntamiento de Nonaspe y empresas de la localidad que aportan económicamente. Para Aragonés, el Fem Poble es una iniciativa que busca «dar un servicio al pueblo sin recibir nada a cambio porque no se busca beneficio, solo cubrir gastos».

Solo queda una semana para que la música vuelva a ser el nexo de unión en Nonaspe. Vecinos de la localidad y municipios cercanos se acercarán a una de las citas veraniegas del Bajo Aragón-Caspe que más fuerza está cogiendo en los últimos años. El Fem Poble llegará para animar el ecuador estival y preparar el ambiente antes de que arranquen las fiestas patronales en el territorio.

Programación completa

HORARIO VERMUT en la plaza Lo Portal (Entrada libre)

11.00: Alberto Ráfales

12:00 – Modelo

FESTIVAL en el Campo de Fútbol

Apertura de puertas: 19:30

Antiaéreo – 20.30

Bribriblibli (Tributo a Extremoduro) – 23.00

Alex Pardos – 00.30

Eddy Charlez – 02.30

Cence Brothers – 04.30



